قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: توفي الممثل سيدني بواتييه، أول نجم أسود في تاريخ هوليوود، عن 94 عاما، على ما أعلن نائب رئيس وزراء جزر البهاماس حيث كبر الممثل.

وكتب نائب رئيس الوزراء تشستر كوبر عبر صفحته على فيسبوك "لقد فقدنا أيقونة وبطلا ومعلما ومحاربا وكنزاً وطنياً"، من دون تحديد أسباب الوفاة.

وكان بواتييه أول نجم أسود ينال ترشيحا لجائزة أوسكار عن فيلم "The Defiant Ones" سنة 1958، كما أصبح بعد ست سنوات أول ممثل أسود ينال هذه الجائزة السينمائية الأرفع عن دوره في "Lilies of the Field".

وحقق بواتييه شعبية كبيرة بفضل سلسلة أدوار بارزة في مرحلة من التوتر العرقي الشديد في الولايات المتحدة خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

ونجح الممثل في إيجاد توازن بين النجاح وحس المسؤولية في اختيار مشاريع تتناول تاريخ الاستعباد، بما يشمل العملين الكلاسيكيين "GUESS WHO'S COMING TO DINNER" و"In The Heat Of The Night".

وقال كوبر الجمعة "انتابتني مشاعر متضاربة تمزج بين الحزن الشديد والشعور بالاغتباط عندما تلقيت نبأ رحيل السير سيدني بواتييه"، "الحزن لأنه لن يعود موجودا بيننا لنعبّر له عن مدى تقديرنا له، لكن الاغتباط أيضا لأنه فعل الكثير ليظهر للعالم أن الأشخاص من ذوي البدايات الأكثر تواضعا يمكنهم تغيير العالم".

وأضاف "سنفتقده كثيرا، لكنّ إرثه لن يُنسى أبداً".

ونال بواتييه جائزة أوسكار فخرية سنة 2002 تقديرا لـ"أدائه الاستثنائي" على الشاشة الفضية و"العنفوان والأناقة والذكاء" خارج الشاشة.