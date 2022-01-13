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لوس انجليس: بعد إلغاء النسختين الأخيرتين بسبب جائحة كوفيد-19، يعود مهرجان كواتشيلا في نيسان/ابريل المقبل، على أن يكون الفنانون هاري ستايلز وبيلي ايليش وكانييه ويست أبرز نجومه هذا العام.

ومن بين عشرات الفنانين المدعوين لهذا الحدث في صحراء كاليفورنيا، ثمة أيضا فيبي بريدجرز وميغن ذي ستاليون وستروماي وريتش براين ودوجا كات وكارول جي.

وتعذرت إقامة مهرجان كواتشيلا الذي يشكل في العادة باكورة المهرجانات الموسيقية السنوية، منذ 2019، إذ اضطر المنظمون إلى إلغاء نسخة 2020 بعد إرجائها في بادئ الأمر إلى الخريف، كما حصل أيضا مع نسخة 2021 بسبب الجائحة.

ومن المقرر إقامة نسخة 2022 على جري العادة خلال عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين، بين 15 نيسان/ابريل و17، ثم بين 22 نيسان/ابريل و24, ويأمل المنظمون استقطاب 125 ألف شخص في كل يوم من المهرجان، أي بطاقته الاستيعابية القصوى.

وفي حال استمرار سريان التدابير الصحية الحالية في نيسان/ابريل، على المشاركين تقديم شهادة تثبت تلقيهم كامل الجرعات اللازمة من اللقاح أو إظهار نتيجة سلبية لفحوص كورونا يقل تاريخ إصدارها عن 72 ساعة.

كذلك أعلن مهرجان شهير آخر هو بونارو في ولاية تينيسي، هذا الأسبوع برنامج نسخته المقبلة المقررة بين 16 و19 حزيران/يونيو، بمشاركة أسماء معروفة بينها خصوصا ذي تشيكس وتول و21 سافدج ورودي ريتش وستيفي نيكس.