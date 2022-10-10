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واشنطن: فرضت إنستغرام وتويتر قيوداً على حسابات مغني الراب الأميركي كانييه ويست، المعروف أيضا باسم "يي"، بعد أن نشر تعليقات وُصفت بأنها معادية للسامية.

وقالت ناطقة باسم تويتر لوكالة فرانس برس الأحد إن حساب كانييه ويست أُغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية.

من ناحيتها، قالت ناطقة باسم ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، لوكالة فرانس برس إن المجموعة حذفت محتويات، من دون تحديدها، من حساب "يي" على خلفية انتهاك قواعدها.

كما فرضت إنستغرام قيوداً على حسابه، ما قد يشمل منعه من النشر أو كتابة التعليقات أو إرسال رسائل خاصة، وفق المصدر نفسه.

ضجة على وسائل التواصل

وأثار كانييه ويست، وهو فنان أسود، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ارتدى قميصاً كتب عليه "White Lives Matter" ("حياة البيض مهمة") خلال أسبوع الموضة في باريس.

وفي هذه العبارة تحويل لاسم حركة "Black Lives Matter" ("حياة السود مهمة") الشهيرة التي تصدر شعارها التظاهرات المناهضة للعنصرية في صيف عام 2020 في الولايات المتحدة.

وعلى إنستغرام، نشر يي (45 عاماً) لقطات شاشة لأحاديث أجراها الجمعة مع مغني الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته.

وكتب كانييه ويست "سأستخدمك كمثال لأظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي". وحذف المنشور لاحقاً لكن نسخاً منه لا تزال مرئية على الإنترنت.

ثم على تويتر، قال كانييه ويست في تغريدة مُسحت لاحقاً إنه يعتزم مهاجمة اليهود. وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن المنشور ينتهك قواعدها.

إثارة الجدل

واتهمت اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) مغني الراب بالترويج لـ"كراهية اليهود".

وقالت "كانييه ويست يجب أن يجد طريقة لتوضيح وجهة نظره من دون اللجوء إلى معاداة السامية".

واعتاد يي، الذي تعاني من اضطراب ثنائي القطب، إثارة الجدل، وقد مُنع سابقاً من استخدام إنستغرام لمدة 24 ساعة في آذار/مارس، في خضم مرحلة طلاقه المضطربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كما أن مغني الراب على وشك الانفصال عن ماركة "أديداس" التي قالت إنها تعتزم "إعادة تقييم" تعاونها مع الفنان.