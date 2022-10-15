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نيويورك: كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس المقتطفات الأولى من الكتاب المقبل للمغني الأميركي الشهير الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2016 بوب ديلان والذي يحمل عنوان "ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ" ("فلسفة الأغنية الحديثة").

ويتوقع أن يصدر هذا الكتاب في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة عن دار "سايمن أند شوستر" التي كانت أعلنت عنه في 8 آذار/مارس الفائت.

وسيكون "ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ" أول كتاب لديلان منذ "كرونيكلز- فوليوم 1" الذي نشر العام 2004.

وتضمنت المقتطفات التي نشرتها "نيويورك تايمز" أفكاراً للشاعر والموسيقي البالغ 81 عاماً عن أشهر أغنيات فرانك سيناترا ومنها "سترينجرز إن ذي نايت" أو أعمال فرقة "ذي هو" ( The Who) البريطانية ومنها "ماي جينيريشن". ورأى ديلان مثلاً أن نتاج سيناترا (1915-1998) الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة "يضخ الحياة وكأنه شيء يسري في العروق، (...) وهذا ضروري للبقاء على قيد الحياة وللتحايل على الموت".

منذ العام 2010

وشرع ديلان منذ العام 2010 في إعداد هذا الكتاب الذي يتضمن، وفق دار النشر، أكثر من 60 نصاً، تتناول في معظمها فن تأليف نصوص الأغنيات وتلحينها، وفنانين من أبرزهم هانك وليامز ونينا سيمون.

وقال رئيس دار "سايمن أند شوستر" جوناثان كارب في بيان "إن نشر أعمال بوب ديلان الرائعة والمتنوعة سيكون بمثابة تحية عالمية للأغنية من أحد أعظم فناني عصرنا".

وبيع في مختلف أنحاء العالم أكثر من 125 مليون نسخة من ألبومات بوب ديلان منذ سطع نجمه في نيويورك في مطلع ستينات القرن العشرين، وهو يواصل اليوم وقد بلغ الحادية والثمانين إحياء الحفلات، ويقوم راهناً بجولة تستمر إلى سنة 2024. وأصدر ديلان العام 2020 ألبومه التاسع والثلاثين "راف أند رودي وايز" الذي قوبل بإشادات من النقاد.

وفاز ديلان واسمه الأصلي روبرت آلن زيمرمان عام 2016 بنوبل الآداب "لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأميركي العظيم"، بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة.