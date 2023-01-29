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نيويورك: توفي عن 73 عاماً القائد السابق لفرقة "تيليفيجن" (Television) توم فيرلين، وأحد أبرز وجوه موسيقى البانك-روك في أواخر سبعينات القرن العشرين، على ما أعلنت عائلته السبت.

وتولت ابنته جيسي باريس سميث، المولودة من علاقته مع المغنية باتي سميث، الإعلان عن وفاته عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، من دون أن توضح سبب الوفاة ، لكنها اكتفت بالقول إنه جاء نتيجة "مرض قصير".

واتخذ توماس ميلر لنفسه اسم توم فيرلين تيمناً بالشاعر الفرنسي بول فيرلين الذي بدا تأثيره في نصوص أغنياته، وكانت لديه طريقة مميزة في العزف على الغيتار.

وكان لفيرلين دور أساسي في أغنية "ماركي مون" (Marquee Moon) التي تبلغ مدتها نحو عشر دقائق ووردت في ألبوم يحمل العنوان صدر عام 1977 وكان الأول لفرقة "تيليفيجن". واحتلت "ماركي مون" مراكز متقدمة في أكثر من ترتيب للأغنيات والألبومات.

وبعد انفراط عقد الفرقة، أصدر فيرلين نحو عشرة أعمال منفردة، تعاون في بعضها مع فنانين آخرين كديفيد بووي وباتي سميث.

وانضم فيرلين إلى راحلين آخرين من عالم الموسيقى خلال يناير الجاري هما جيف بيك وديفيد كروسبي.