قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: كرّم فلاديمير بوتين الاثنين الممثل الأميركي ستيفن سيغال، نجم هوليوود السابق الذي أصبح مدافعاً شرساً عن الرئيس الروسي في السنوات الأخيرة، وسانده أخيراً في هجومه على أوكرانيا.

وذكرت وثيقة نُشرت على الموقع الحكومي الرسمي المختص بالشؤون القانونية، أن بوتين وقّع مرسوما بمنح "وسام الصداقة" للممثل "لمساهمته الكبيرة في تنمية التعاون الثقافي والإنساني الدولي".

وكان ستيفن سيغال البالغ 70 عاماً والمتخصص في رياضة أيكيدو القتالية، من أبرز نجوم السينما الأميركية في الثمانينيات والتسعينيات.

لكن مع تراجع وهجه في مجال السينما، تقرّب الممثل المولود في ميشيغن تدريجياً من قادة استبداديين في العالم، بينهم خصوصاً زعيم الكرملين.

في عام 2016، حصل على جواز سفر روسي تسلمه من فلاديمير بوتين، مع احتفاظه بجنسيته الأميركية. وهو يقيم مذاك في روسيا، وانضم في عام 2021 إلى حزب قومي.

في آب/أغسطس الماضي، سافر سيغال إلى شرق أوكرانيا للقاء زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك، دينيس بوشلين، وعرض دعمه.

ثم زار سجن أولينيفكا، بالقرب من دونيتسك، حيث قُتل عشرات السجناء الأوكرانيين في انفجار استهدفه خلال الصيف الفائت.

بمناسبة عيد ميلاد فلاديمير بوتين السبعين في تشرين الأول/أكتوبر، سجل ستيفن سيغال أيضاً شريط فيديو لدعم الرئيس الروسي الذي وصفه بأنه "أحد أعظم القادة في العالم".

وأضاف سيغال "آمل حقاً، وأدعو الله أن يحصل على الدعم والحب والاحترام الذي يحتاجه. وأن تنتهي جميع المحن الحالية قريباً، وأن نعيش في عالم يسوده السلام".