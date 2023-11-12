إيلاف من لندن: أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية نيل المعماري البريطاني السّير ديفيد تشيبرفيلد جائزة عام 2023، مضيفاً بذلك جائزة أخرى إلى سجله الحافل بالإنجازات العالمية.

وفي إعلان اسم الفائز بما يمكن وصفه بأنه أعلى وسام دولي في مجال العمارة، سلطت لجنة التحكيم الضوء على صفات "الأناقة والاندماج والديمومة التي ميزت أعمال تشيبرفيلد"، متحدثةً عن عمارة "ذات حضور مدني بسيط لكن تطويري بامتياز"، فيما يؤكد هو نفسه أن الهندسة المعمارية بالنسبة إليه هي وسيلة لتحقيق الصالح العام، "حتى لو يعني ذلك الاختفاء من الصورة".

خبرة عالمية

ولد تشيبرفيلد في لندن في عام 1953، ودرس العمارة في الكلية التابعة للجمعية المعمارية بلندن، متخرجاً منها مهندسًا معماريًا في عام 1980، وذلك بعدما درس في كلية كينغستون للفنون. استهل مسيرته المهنية متتلمذاً على المعماريين البريطانيين دوغلاس ستيفن ونورمان فوستر وريتشارد روجرز، قبل أن يؤسس شركته الخاصة، ديفيد تشيبرفيلد أرشيتكتس (David Chipperfield Architects)، في لندن في عام 1985.

ذاع صيت هذه الشركة دولياً بفضل الخبرة التي حصلتها في التصميم المعماري المبتكر، والجودة التي اتسمت بها مشروعاتها. وفي مسيرة طويلة من التعاون مع القطاعين الخاص والعام، تضم محفظتها الغنية مشروعات ثقافية وسكنية وتعليمية وتجارية ومكتبية، إلى جانب مشروعات مدنية معروفة. ويتركز نهجها على الاهتمام بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وعلى دورها في تجويد نوعية الحياة الجماعية.

افتتح تشيبرفيلد لشركته هذه خمسة مكاتب مستقلة في لندن وبرلين وميلانو وشانغهاي وسانتياغو دي كومبوستيلا، دامجاً كلًا منها في بيئته المحلية، من دون أن تتخلى هذه المكاتب مجتمعة عن طموحات معمارية توحدها. ثم ألحق هذه المكاتب بشركة تابعة هي دي سي ديزاين (DC Design) ومبادرة Fundación RIA البحثية غير الربحية التي تعمل من مقرها في غاليسيا على توسيع نطاق الشركة الأم، من تفاصيل التصميم المعماري إلى رسم استراتيجيات التخطيط الإقليمي.

100 جائزة وأكثر

من بين الأعمال الرئيسية التي أنجزها تشيبرفيلد وشركته إعادة بناء المتحف الجديد في برلين، ومقر أمورباسيفيك في سيول، وذا براينت في نيويورك.

تضاف جائزة بريتزكر إلى أكثر من 100 جائزة للتميز في التصميم نالتها شركة "ديفيد تشيبرفيلد أرشيتكتس"، بينها جائزة RIBA Stirling لعام 2007 عن تصميم وتنفيذ متحف الأدب الحديث في مارباخ، وجائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة لعام 2011 (جائزة ميس فان دير روه)، وجائزة دويتشر المعمارية لعام 2011.

كذلك كُرّم تشيبرفيلد بمنحه عضوية الأكاديمية الملكية للفنون، ووسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووسام الفروسية لخدمات الهندسة المعمارية، وجائزة Praemium Imperiale من جمعية الفنون اليابانية في عام 2013.

صداقة وتعاون

في 19 أكتوبر الماضي، منحه خوسيه باسكوال ماركو، السفير الإسباني في المملكة المتحدة، رسميًا وسام La Orden de Isabel la Católica، وهو أعلى وسام فخري في إسبانيا. وبعد موافقة ملك إسبانيا فيليبي السادس ووزارة الخارجية، تم تكريم تشيبرفيلد في ديسمبر 2022 على "إنجازاته لصالح الأمة الإسبانية" و"لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي".

إن كان لا بد من الإشارة إلى أهم مشروعات تشيبرفيلد وشركته، فإن أبرزها متحف فولكفانغ (Museum Folkwang) في إيسن بألمانيا؛ والمتحف الجديد (The Neues Museum) في برلين بألمانيا، وهو الذي وصفه المؤرخ العمراني الألماني فيرنر لورنز بعبارة "درة الكلاسيكية البروسية"؛ وكنيسة إيناغاوا (Inagawa Cemetery Chapel) في اليابان، التي أظهر فيها أهمية التعلم من الماضي، وفهم جوهر الطقوس الخاصة بكل شعب، ووصلها بالسياق المعاصر؛ ومؤسسة ريا (Fundacion Ria) في غاليسيا بإسبانيا.