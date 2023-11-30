دبلن: توفي عن 65 سنة مغني فرقة "ذي بوغز" شين ماكغوان، بعد صراع طويل مع المرض، على ما اعلنت زوجته الخميس.

وكتبت زوجته فيكتوريا ماري كلارك في منشور عبر انستغرام "لقد غادر شين (...) ليكون مع يسوع ومريم".

وُلد ماكغوان الذي دخل المستشفى مرات عدة منذ تموز/يوليو، في إنكلترا عام 1957 لوالدين أيرلنديين.

وأسس في العام 1982 فرقة "ذي بوغز" التي استحالت خلال ثمانينات القرن العشرين الصوت السياسي للمهاجرين الأيرلنديين الشباب في لندن، مع مناهضتها لسياسات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر والرقابة المفروضة من السلطات.

وكان أبرز نجاح تجاري للفرقة أغنية "فيريتيل اوف نيويورك"، التي أداها عام 1987 شين ماكغوان وكريستي ماكول، وباتت من كلاسيكيات عيد الميلاد مع نغمات مستوحاة من الفولكلور الأيرلندي.

وكان ماكغوان معروفاً بأغانيه التي تعكس حياة الأيرلنديين والمغتربين منهم.

وقال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز في بيان "سيبقى شين أحد أعظم كتاب الأغاني"، مشيراً إلى أنّ أغنياته كانت "قصائد متقنة الكتابة".