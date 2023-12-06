نيويورك: توفي الثلاثاء عن 79 عاماً عازف الغيتار البريطاني ديني لاين، أحد مؤسسي فرقة "مودي بلوز" في ستينات القرن العشرين والمشارك في تأسيس فرقة "وينغز" مع بول وليندا مكارتني بعد انفصال فرقة "بيتلز"، على ما أعلنت زوجته إليزابيث هاينز.

وأعلنت هاينز عبر حساب زوجها في انستغرام، وفاته نتيجة إصابته بـ"مرض رئوي شديد".

ونشرت هاينز صورة تجمعها بزوجها وأرفقتها بالقول "كنت بجانب سريره، أمسك يده وأشغّل أغاني عيد الميلاد المفضلة لديه والتي غنّاها خلال الأسابيع الأخيرة (...) واصلت إسماعِه أغاني العيد خلال وجوده الأسبوع الفائت في العناية المركزة تحت جهاز تنفس اصطناعي".

وأبدى بول مكارتني، في منشور عبر انستغرام، "حزناً كبيراً لوفاة زميله السابق في فرقة وينغز" التي شكّلها سنة 1971 مع زوجته ليندا مكارتني، بعد انفصال فرقة "بيتلز" الشهيرة في العام 1970.

ووجّه مكارتني تحية للاين، واصفاً اياه بـ"المغني وعازف الغيتار الاستثنائي"، وتطرّق إلى أغنية "مال أوف كينتاير" (1977) التي ألّف كلماتها معه.

وكتب المغني البريطاني البالغ 81 سنة "لقد ابتعدنا لفترة، لكنّ التواصل عاد بيننا خلال السنوات الأخيرة".

"ذكريات مذهلة"

وكان "باند أون ذي رَن" (1981) أكثر ألبومات فرقة "وينغز" شهرةً. واستمرّت هذه الفرقة حتى العام 1981.

وُلد ديني لاين في تشرين الأول/أكتوبر 1944 في برمنغهام بإنكلترا، ومعروف عنه أنه بتعلم عزف الغيتار في سن مبكرة، متأثراً بتشاك بيري وجانغو راينهارت.

وأسس فرقة "مودي بلوز" سنة 1964 مع عازف البيانو مايك بيندر. ولا تزال فرقة الروك هذه نشطة رسمياً رغم وفاة غالبية أعضائها الأصليين.

وتحدّث مكارتني عبر إنستغرام عن "ذكريات مذهلة خلال المرحلة التي أمضاها مع ديني عندما كانت فرقة بيتلز في جولة موسيقية مع مودي بلوز".

وترك لاين "مودي بلوز" في العام 1965 بعد إصدار أولى البوماتها.