باريس: يُجري محققون فرنسيون تحقيقاً في وفاة ممثلة كانت من أولى اللواتي اتّهمن النجم السينمائي جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي، وفق ما أعلنت مصادر قضائية هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلامية عدة أن إيمانويل دوبيفر توفيت انتحاراً عن 60 عاماً في 7 ديسمبر، وهو اليوم الذي بُث فيه تقرير تلفزيوني يسلط الضوء على اتهامات موجهة للممثل بالتحرش الجنسي والعنف.

وقال مكتب المدعي العام في وقت متأخر الأربعاء إن شريكها أبلغ الشرطة في 29 نوفمبر أنها "غادرت المنزل تاركة وراءها رسالة مثيرة للقلق".

واكتشفت الشرطة بعد ذلك امرأة قفزت من جسر على نهر السين ونُقلت بعدها إلى المستشفى.

وبعد وفاتها، "ذكرت وسائل الإعلام أن الممثلة اشتكت من سلوك غير لائق من جانب... دوبارديو، بما في ذلك في منشور لها على فيسبوك عام 2019"، وفق الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أنه "في ضوء هذا العنصر الجديد، فُتح تحقيق في الظروف التي قد تكون قادت إلى هذه الوفاة".

كانت دوبيفر في منشورها على فيسبوك من أولى النساء اللواتي اتهمن دوبارديو باعتماد سلوك سيئ أثناء تصوير فيلم "دانتون" للمخرج أندريه وجدا عام 1983، والذي تدور أحداثه خلال الثورة الفرنسية.

وكتبت "لقد سمح الوحش لنفسه بارتكابات كثيرة أثناء تصوير هذا العمل... إذ استغل الوضع الحميم داخل إحدى العربات ليضع يده السمينة تحت تنورتي، بحجة أنه أراد أن يشعرني بتحسن".

وقال كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الممثلة قدمت شكوى ضد دوبارديو بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في عام 2019، لكن الدعوى أُغلقت.

ولم يتمكن مكتب المدعي العام من تأكيد هذه المعلومات مساء الأربعاء.

وأظهر تقرير بثته قناة "فرانس 2" التلفزيونية في 7 ديسمبر، دوبارديو في رحلة إلى كوريا الشمالية في عام 2018 وهو يدلي بتعليقات جنسية صريحة بصورة متكررة في حضور مترجمة، ويعطي تلميحات جنسية تتناول فتاة صغيرة تركب حصانا.

كما تضمن التقرير مقابلة مع الممثلة شارلوت أرنو، التي اتهمت الممثل باغتصابها مرتين في عام 2018 عندما كانت في الثانية والعشرين خلال معاناتها من فقدان الشهية.

وقد وُضع دوبارديو رهن التحقيق في ديسمبر 2020 ولكن لم يودع السجن.

كما اتهمته 13 امرأة أخرى على الأقل بالتحرش أو الاعتداء الجنسي.

واضطر الممثل، الذي يزخر رصيده بأكثر من 200 فيلم، إلى تعليق مسيرته المهنية في أكتوبر.

كذلك، جرّدت مقاطعة كيبيك الكندية الأربعاء دوبارديو من أعلى وسام له بسبب تصريحاته "الفاضحة" ضد النساء في التقرير الذي عرضته قناة "فرانس 2".