إيلاف: أثارت الأغنية الجديدة للفنانة المصرية روبي والتي تحمل عنوان "3 ساعات متواصلة"، أزمة بسبب احتوائها على بعض الإيحاءات الجريئة.

الأغنية التي لحنها وكتب كلماتها عزيز الشافعي ووزعها توما تقول في سياقها: "تعالا نفصل فاصلة.. 3 ساعات متواصلة.. أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

تضارب في الأخبار حول موقف نقابة الموسيقيين المصريين

بعض الأنباء تحدثت عن أعلان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن عقد اجتماع طارئ مع أعضاء نقابة المهن الموسيقية، لمناقشة كلمات أغنية روبي "3 ساعات متواصلة" بعد 24 ساعة من طرحها.

ونسب اليه موقع ET بالعربي التصريح التالي: "بعد الشكاوى التي جاءت بوجود إيحاءات بأغنية روبي الجديدة، قررنا عقد اجتماع طارئ أونلاين مع أعضاء النقابة عبر تطبيق "واتس آب" لطرح أمر الأغنية عليهم، وتبادل الآراء حولها، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراء اللازم في حال. ثبوت وجود إيحاءات بكلمات الأغنية".

هذا التصريح تم تداوله في تقارير اخبارية عديدة، وهو ما دفع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إلى إصدار بيان، للرد على ما أثير حول هذه الأزمة قال فيه أنه لم يتخذ قرارا بشأن اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها روبي. ونفى كامل بشكل قاطع ما تم تداوله عن عقد اجتماع إلكتروني أو مؤتمر فيما يخص أزمة الأغنية، من دون أن يوضح ما يفكر فيه مجلس النقابة تجاه هذه الأزمة، وهل هناك موقف محدد للنقابة تجاه الأمر أم لا.

طارق الشناوي يصف بيان النقيب بالهزيل

من جهته هاجم الناقد الفني المصري طارق الشناوي موقف النقابة حيث كتب عبر حسابه على الفيسبوك قائلاً: "بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي 3 ساعات تأليف وتلحين عزيز الشافعي استمعت إليها مثنى وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل السلفي الذي أصدرته نقابة الموسيقيين لمجرد أنها تريد أن تثبت إنها أكثر تشددا من المجتمع الذي بات قطاعا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانا للإسفاف الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية".

وتابع: "لا تستسلموا لهذا الصوت الفشنك النقابة تعترض على الكلمات، ولا توجد كلمة خارجة، لكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن".

يذكر ان الأغنية حققت حوالي ربع مليون مشاهدة منذ طرحها في 24 ديسمبر الجاري.