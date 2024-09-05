إيلاف من مراكش: هناك شعور بالارتباك داخل الوضوح، وحلم دافئ وسط خرائط واضحة، يسود في اللوحات التي رسمها جورجيو دي كيريكو بين عامي 1910 و1920. تُعتبر لوحة "أريادني"، واحدة من أكثر أعماله ندرةً وأشدها تذكرًا، وقد رسمت في باريس عام 1913. اللوحة معلقة في متحف المتروبوليتان للفنون في قاعة منخفضة السقف، محكمة التحكم في المناخ، محاطة بجو ثقيل من الهجران.

الماثل أمام اللوحة يحب لو يطيل النظر إليها. إذا أتاها في حالة تأثر، ينظر إلى أريادني "Ariadne " ، فينتفخ قلبه بمشاعر الشفقة والندم. وعندما يبتعد عنها، يتظاهر أنه ثيسيوس يترك أريادني معلقة في جزيرة ناكسوس.

ثم يحدث شيء غريب، شيء حقيقي من عالم دي كيريكو. يتوقف أمام اللوحة التالية في المعرض، والتي تبدو دائمًا رقيقة التخيل، خالية من قوة الحياة. لا ينظر للخلف.

خلفه يشعر بأريادني دي كيريكو تتفتح، فاتنة ومليئة بالحيوية.

ربما يكون قد فقد عقله. بالتأكيد، يخلط بين الأساطير اليونانية وما هو حاضر أمامه. ولكن تلك الحكايات لا يمكن وصفها إلا بالمتعددة الوجوه. ودي كيريكو، بقدرته على توجيه تداعيات شعرية مثيرة، يشجع ذلك بشكل كبير.

كان عمره 18 عامًا عندما توفي والده، وهو مهندس سكة حديد، مما جعله يتنقل في أرجاء أوروبا التي كانت تتجه نحو الحرب كالمشي أثناء النوم. لا بد أنها ألهمت العناوين التي أعطاها لاحقًا للوحاته، مثل: "كآبة الرحيل"، و"لغز الوصول والعصر"، وغيرها.

وُلِد دي كيريكو في اليونان، حيث كان والده الصقلي يعمل على بناء خط سكة حديد. كانت والدته جنوية ولكنها من أصول يونانية. بعد وفاة والده، انتقل دي كيريكو إلى ألمانيا، حيث واصل تدريبه كفنان، وتعمق في الكتابات الفلسفية لشوبنهاور ونيتشه.

في عام 1909، عاد إلى إيطاليا. قضى ستة أشهر في ميلانو، ثم استقر في فلورنسا، حيث بدأ في رسم ساحات خالية. أثرت تورينو، التي مر بها في عام 1911 في طريقه إلى باريس، على رؤيته أكثر من أي مكان آخر. الأرصفة الطويلة والساحات الواسعة في المدينة - كابوس المصاب برهاب الأماكن المفتوحة - أطلقت موجات لونية في مخيلته.

كتب: "الواجهة الرومانية هي القدر. صوتها يتحدث بالألغاز". أفكار مشدودة مثل هذه ساعدت الفنان الشاب الطموح في خلق شعر بصري جريء، ألهم بشكل قوي السرياليين بعد 10 سنوات.

لكن دي كيريكو كان أكثر تأثيرًا من أي من السرياليين الذين غذى رؤاهم الهشة والمصطنعة دون قصد. (على الأقل، كان كذلك في العقد الذي سبق تحوله إلى فنان محافظ متشدد يرسم تقليدًا لأعمال الأساتذة القدامى، ولاحقًا، يزور أعماله الخاصة).

شجعه إنفتاحه للتكعيبية في استوديوهات باريس على اللعب بشكل حر مع الفضاء التصويري. ميله للأشياء البعيدة: قطار بخاري، برج، سفينة.. يخدعك لتعتقد أنك تتعامل مع فضاء على نمط النهضة - نوافذ تطل على العالم مبنية حول نقطة تلاشي واحدة.

في الواقع، استخدم دي كيريكو بشكل منتظم نقاط تلاشي متعددة، مضغوطًا ومشوهًا الفضاء مثل تكعيبي مخلص، ولكن بدون التقسيم والتجزئة. انظروا إلى الطريقة التي يبدو بها تمثال أريادني، النائمة على قبرها، وكأنه يميل نحوك. فضاء دي كيريكو غير منطقي ومرن، يتمدد بشكل خيالي ويتقلص مع محاولات دماغك (وفشله) لجعله يتماسك.

وصف هذا بلغة الأحلام أمر سهل للغاية، فنحن نميل لمواجهة وصف الأحلام بهزة من الأكتاف لأن منطقها عشوائي للغاية. رؤية دي كيريكو لا يمكن تقليلها بهذه السهولة. إنها أعمق، أغرب، وفي الوقت نفسه أقرب إلى سطح الوجود اليومي.

كان دي كيريكو على حق عندما شبّه عمله "بسطح المحيط الهادئ تمامًا، الذي يزعجنا ... بكل ما هو غير معروف مما يختبئ في العمق."

لا يفكر قارئ هذه القطعة في اللاوعي الفرويدي بقدر ما يرتبط عنده معناها بالموت والعزلة.. يفكر في الفضاء العميق.. يفكر في ثيسيوس يبحر بعيدًا عن أريادني.

أعدت إيلاف هذه القطعة عن جريدة The Washington Post

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