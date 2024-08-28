فرزانة دري* (ترجمة فليحة حسن): قصيدتان للشاعرة الإيرانية المقيمة في الدنمارك فرزانة دري، ترجمتهما إلى العربية فليحة حسن.

إبحار في بحر الحب

عقارب الزمن الخرقاء

لا تُشير إلا إلى الوقت الآن

إبرة البوصلة عديمة الفائدة

تشير فقط إلى هنا

والخريطة اختفت مع الريح.

أن تكون شاعرًا

ستعيش حياة متعرجة

برحلات متراكمة

كاتب بألف قلم وقلم

إله

بقلب بشري

صاحب أفكار عقيمة

وكلمات جافة

فنان ذو إبهام أخضر

بستاني بروح ممطرة.

* ولدت فرزانة دري عام 1963 في إيران، وتقيم في كوبنهاغن منذ عام 1985. حصلت على درجة الماجستير من جامعة روسكيلد. عملت كمديرة حالة لمدة 16 عامًا. قبل ذلك، درّست العلوم الاجتماعية واللغة الدنماركية كلغة ثانية، ونشرت خمسة كتب شعرية مستقلة؛ ثلاثة باللغة الفارسية والباقي باللغة الدنماركية. بدأت بترجمة الأدب في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ونشرت ترجمة الشعر في مجلة "الكلمة" الثقافية الدنماركية – الفارسية. تترجم إلى اللغات الإنجليزية والفارسية والدنماركية والنرويجية والسويدية.