سان فرانسيسكو: بعد عشر سنوات على وفاة ستيف جوبز، تحوّلت "آبل" إلى منظومة اقتصادية مترامية الأطراف تتعدد أجهزتها وخدماتها، وتفوق قيمتها أي شركة أخرى في العالم، لكنها فقدت هالتها كمختبر للابتكارات "الثورية"، باعتراف أشد المعجبين بمؤسسها الشهير.



وتكثر التعليقات على "تويتر" التي تعبّر عن خيبة أمل وخصوصاً عندما يتولى الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ آب/أغسطس 2011 تيم كوك الإعلان عن منتجات جديدة، ومنها مثلاً أن "كوك ليس ستيف جوبز" و"آبل لم تعد تبتكر" و"ستيف جوبز يتقلب في قبره".

في الواقع، لا تزال "آبل" تنتهج ظاهرياً أسلوب ستيف جوبز الذي توفي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، من حيث اعتماد التشويق والتضخيم.

فتيم كوك وفريقه لا يزالون يظهرون الحماسة نفسها ويعمدون إلى عبارات المبالغة إياها عند الإعلان عن أي جديد، سواء كان يتعلق بتحسينات تقنية أو بتشكيلة أكثر تطوراً من أجهزة "آي فون" أو بخدمة بث تدفقي أو حتى بلون جديد لمنتجاتها.

لكنّ "آبل" بغياب ستيف جوبز "فقدت قدرتها على إطلاق منتجات يمكن أن تحدث ثورة في السوق"، على ما لاحظ المحلل المستقل روب إندرل. وأضاف "لقد أصبحت شركة مالية، آلة تعمل جيداً وتتقن" الإفادة إلى أقصى حد من "مستهلكيها الأوفياء".

