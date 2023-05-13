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التداول عبر الإنترنت - ماذا نعرف عن التكنولوجيا المالية؟

على المدى القصير أو البعيد. فالتعامل حديثاً مع القدرات الهائلة للتكنولوجيا جعلت من التداول عبر الإنترنت فكرة مطبقة فعلياً الآن لسهولة التعامل من أي مكان في العالم بدون مركزية الأموال أو الأشخاص.



التكنولوجيا المالية هي أساس التداول عبر الإنترنت

مكّنت التكنولوجيا المالية (FinTech) من الشركات الناشئة أن تصنع مع غيرها من الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم سوقاً موازياً للسوق التقليدية لتبادل الخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت. كما أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا المالية في تصاعد مستمر منذ أن بدأت من أكثر من عشر سنوات؛ حيث تصاعد الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال عام 2020.



تعتمد التكنولوجيا المالية على الذكاء الاصطناعي في ضمان سرية وأمان التداول عبر الإنترنت عن طريق اكتشاف الزيف في الخدمات المالية وكشف محاولات السرقة والاختراق لهذه الخدمات المالية. بالإضافة لذلك تعتمد أيضاً على تقنية البلوك تشين Blockchain (سلسلة الكتل) لضمان لامركزية وأمان التداول للعملات الرقمية. تلك الأخيرة التي ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة، والتي يقدم خدماتها الكثير من المكاتب الوسيطة والشركات؛ التداول عبر الانترنت على سبيل المثال وليس الحصر.



فوريكس والتداول عبر الإنترنت

لطالما كان تداول العملات بين الأفراد أو الشركات الناشئة واحدة من أهم الخدمات المالية التي تحدث في الأسواق المالية؛ سواء كان ذلك بهدف الربح أو للحصول على العملات من أجل أهداف أخرى. الفوريكس (Forex) أصبح الآن أسهل بفضل التكنولوجيا المالية، والتي جعلت من غير الضروري الوجود شخصاً في الأسواق والبنوك للحصول على معاملات مالية بسيطة، بل بمجرد ضغطة زر من خلال منصات وسيطة يمكنك الآن تداول العملات عبر الإنترنت.

المنصات الوسيطة - مثل equiti - لا توفر فقط التبادل التجاري للعملات فقط، بل توفر الأدوات لتحليل الموقف والمساعدة على اتخاذ قرارات التداول للحصول على أقصى ربح ممكن وبأضمن طريقة ممكنة.

تعتمد هذه المنصات وغيرها على التكنولوجيا المالية لحماية بيانات المستخدمين وضمان التعامل المالي الآمن، سواء كان ذلك للعملات المالية العادية أو الرقمية، أو غيرها من الأصول التي يمكن تداولها عبر الإنترنت.

يُعد تداول عقود الفروقات (CFDs) من الخدمات المستحدثة في عالم التداول عبر الإنترنت والتي وفرتها المنصات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية مثل منصة euiti. تُتيح هذه الخدمة التداول على أسعار العملات أو الأصول المتاحة دون امتلاكها، ومن ثم دفع قيمة العقد الأساسي؛ التي تتمثل في الفرق بين سعر الفتح والغلق.



ما هي مميزات التعامل مع المنصات الوسيطة للتداول عبر الإنترنت؟

الأمر لن يحتاج أكثر من التعامل مع تطبيق إلكتروني أو منصة إلكترونية بضغطات زر بسيطة لبدء التداول عبر الإنترنت وتحقيق الأرباح، دون الحاجة إلى التواجد شخصاً في البنوك والأسواق المالية.

الإبتكار اللا محدود في التكنولوجيا المالية جعلت من السهل اكتشاف وتعقب المعاملات المالية غير العادية وإخطار المستخدمين بطرق التحايل التي قد تضر بأرباحهم وأموالهم.

توفير طرق آلية وفورية للتحليل ومساعدة المستخدمين على بناء توقعات سليمة للحصول على مزيد من الأرباح، وتعد منصة equiti واحدة من المنصات التي تقدم هذه الخدمة مجاناً.

لم يقتصر الأمر أيضاً على المعاملات المالية للتداول، بل تضمنت كثير من الخدمات لشراء الأسهم او طرح أصول مالية للتداول.

الملخص

التداول عبر الإنترنت أصبح ملك يديك الآن عن طريق المنصات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية لتوفير الخدمة بين يديك. وتتضمن تلك المنصات الكثير من الخدمات وتوفّر لك طريقا آمنا وسهلا للتداول وشراء الأسهم وطرح الأصول المالية المختلفة.