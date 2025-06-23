إيلاف من لندن: في تلاقٍ غير مسبوق بين عبقرية التاريخ وابتكارات العصر، تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستضافة قمة الذكاء الاصطناعي العالمية Businessabc AI Global Summit 2025، التي تنعقد يومي 26 و27 حزيران (يونيو) في قاعة "رويال كنسينغتون تاون هول"، بتنظيم من مجموعة Businessabc / ztudium.

وستشهد القمة مشاركة أكثر من 1300 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي من منظور إنساني.

الحدث يسلّط الضوء على مفارقة لافتة في المشهد التكنولوجي، إذ تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيولّد ما قيمته 3.5 تريليون جنيه إسترليني سنويًا، مع توقعات بأن تبلغ مساهمة الروبوتات البشرية نحو 4 تريليونات جنيه بحلول عام 2050. ورغم هذه الإمكانات الضخمة، فإن أكثر من 60% من المؤسسات لا تزال تعاني من فجوات تنفيذية حادة، ما يجعل من القمة مساحة مركزية لطرح الحلول وبناء الجسور بين الرؤية والتطبيق.

في خطوة تعكس رمزيتها التقنية والثقافية، تشهد القمة عودة رقمية لاثنين من أبرز الرموز العلمية في التاريخ، ليوناردو دافنشي وآدا لوفلايس، من خلال وكيلين رقميين متقدمين هما LeoAI وAdaAI. وقد تم تطوير هذين النموذجين استنادًا إلى نصوص الشخصيتين وأفكارهما الأصلية، لتقديم رؤى جديدة حول الإبداع والتقنية، والتفاعل بين الخيال البشري والقدرات الاصطناعية. ويعدّ ظهورهما ليس مجرد عرض رقمي، بل محاولة منهجية لإعادة إحياء المساهمات الفكرية التاريخية بلغة معاصرة.

كما تشهد القمة حدثًا آخر يُعد الأول من نوعه، إذ تقدم الروبوت "ديسديمونا"، المطوّرة من قبل Hanson Robotics وتحت إشراف الدكتور بن غورتزل، أول حفل موسيقي عبر قارتين في وقت واحد، ضمن فرقتها "Desdemona’s Dream". ويجري البث المباشر للحفل من بريطانيا بالتزامن مع ظهوره في الولايات المتحدة، في خطوة تعبّر عن إمكانات التعاون الفوري بين البشر والروبوتات في الفنون والتفاعل الحي.

ضمن المنصات التفاعلية، تُطلق القمة مؤشر Businessabc AI Global Index™، وهو أول أداة رقمية حيّة لرصد تطور الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الاقتصاد والمجتمع والحوكمة. كما يتم الإعلان عن مقياس "AI Business Readiness Scorecard" الذي يهدف إلى تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منصف وآمن، مع تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاعين العام والخاص.

في سياق آخر، يتم الإعلان عن جائزة Businessabc AI Global University Prize، التي تشمل أكثر من 300 جامعة حول العالم، وتشجع الطلاب على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التكيّف المناخي، الشمول المالي، ومحو الأمية الرقمية، وذلك بالتعاون مع منصة Hack2Skill المتخصصة في تطوير المهارات.

ويُسجّل هذا العام أيضًا أول حضور رسمي من حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، حيث يشارك وفد يضم مسؤولين حكوميين وعلماء في جلسة حول فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإدماج التقنيات الحديثة في أحد القطاعات الأكثر حيوية في الهند.

وتضم القمة قائمة بارزة من المتحدثين، من بينهم الدكتور بن غورتزل، الرئيس التنفيذي لشبكة SingularityNET؛ اللورد كليمنت-جونز، رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي في البرلمان البريطاني؛ البروفيسور فيجاي بهاتكار، مبتكر أول حاسوب فائق في الهند؛ البارونة سانديب فيرما، وزيرة التنمية الدولية السابقة في بريطانيا؛ والبارونة مانزيلا الدين، إحدى أبرز القيادات في مجال الهوية الرقمية والميتافيرس. كما تشارك شخصيات تنفيذية رفيعة من شركات Accenture وAudi وUnilever وGoogle وMastercard، إضافة إلى أكاديميين من جامعات أكسفورد، MIT، إمبريال كوليدج، جامعة كاليفورنيا، وجامعة سوراي.

وتتناول القمة أربعة محاور رئيسية تشمل بناء شراكات مجتمعية متكاملة بين مؤسسات التعليم والصناعة وصانعي القرار؛ تحليل أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم والزراعة والتمويل والتنمية الحضرية؛ وضع ميثاق جديد للابتكار والمساءلة في زمن الآلات الذكية؛ وتصوّر مقاربات إنسانية لتوظيف الذكاء الاصطناعي العام وتأهيل المجتمعات.

القمة تحمل توقيع المفكّر التكنولوجي دينيس غواردا، المصنّف ضمن أبرز عشرة قادة فكريين في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، ومؤسس مجموعة ztudium التي قدّمت الاستشارات لهيئات أممية وشركات كبرى مثل اليونسكو ووكالة الفضاء الأوروبية. واعتبر غواردا أن الذكاء الاصطناعي بات "الجهاز العصبي للمؤسسات، من الشركات الناشئة إلى المدن الكبرى"، مضيفًا أن "الكثيرين لا يزالون عالقين بين الخوف والمبالغة، والقمة تسعى لتحويل ذلك إلى وضوح واستراتيجية وتعاون".

* التسجيل عبر هذا الرابط. الموقع الرسمي للقمة: aiSummit.businessabc.net