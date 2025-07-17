كشفت شركة "بوب مارت" الصينية، المصنّعة لسلسلة الدمى الشهيرة "لابوبو"، عن قفزة ضخمة في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعة نمواً لا يقل عن 350% في صافي الأرباح، وسط طلب عالمي غير مسبوق على دمى "لابوبو" التي تحوّلت إلى هوس استهلاكي عالمي، يدفع الجماهير إلى الطوابير، ويشعل سوق إعادة البيع.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من العاصمة بكين مقراً لها، أنها تتوقع ارتفاع أرباحها خلال هذه الفترة بنسبة لا تقل عن 350 في المئة، مع تضاعف إيراداتها أكثر من ثلاث مرات.

وأضافت "بوب مارت"، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 40 مليار دولار، أن ربحيتها تعززت بفضل ازدياد الوعي بعلامتها التجارية على الصعيد العالمي، إلى جانب تطبيق سياسات صارمة لضبط التكاليف.

وشهدت دمى "لابوبو"، وهي شخصيات خيالية تشبه الأقزام وتتميّز بأسنانها الحادة، رواجاً واسعاً، إذ باتت تُباع بسرعة كبيرة وتُحدث طوابير طويلة في المتاجر حول العالم، مع ازدياد هوس جامعي الدمى بها.

وتشتهر "بوب مارت" ببيع الدمى في "صناديق مصمتة"، وهي عبوات لا تكشف عن محتواها إلا عند فتحها. وقد تعرّض هذا الأسلوب التسويقي لانتقادات بسبب شبهه بسلوكيات المقامرة وتحفيزه للنزعة الشرائية القهرية.

ومنذ إطلاقها في عام 2019، ساعدت دمى "لابوبو" الشركة على التحول إلى واحدة من كبريات شركات التجزئة، إذ تدير أكثر من ألفي ماكينة بيع ومتجر في مختلف أنحاء العالم.

وبدأت "بوب مارت" طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قفزت قيمتها السوقية بنسبة تقترب من 600 في المئة خلال العام الماضي فقط.

وساهمت المبيعات خارج البر الرئيسي للصين بنسبة تقترب من 40 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2024، بحسب بيانات الشركة.

وقد اضطرت العديد من المتاجر حول العالم إلى تعليق بيع دمى "لابوبو" مؤقتاً بسبب الإقبال الكبير الذي فاق التوقعات.

وارتفعت شعبية "لابوبو" بشكل خاص في الولايات المتحدة، مدعومة بظهور شخصيات مشهورة مثل كيم كارداشيان وليزا من فرقة "بلاكبينك" الكورية، في حملات ترويجية للدمى.

كما ساهمت شراكات "بوب مارت" مع علامات تجارية شهيرة مثل "كوكا كولا" وسلسلة المانغا اليابانية "ون بيس" في تعزيز حضور "لابوبو" عالمياً.

وبحسب تقديرات شركة "إم ساينس" للأبحاث المالية، فقد ارتفعت مبيعات "لابوبو" في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو بنسبة 5000 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال فينشي زانغ، كبير المحللين في "إم ساينس"، لبي بي سي: "لم أشهد شيئاً مشابهاً من شركات ألعاب أخرى". وأضاف أن لدى الشركة "إمكانات هائلة" في السوق الأمريكية، حيث لا يتجاوز عدد متاجرها هناك 40 متجراً، مقارنة بنحو 400 متجرا في الصين.

وأدت موجة الشراء الهائلة إلى ازدهار سوق إعادة البيع، حيث تُباع الدمية الواحدة، التي يبلغ سعرها الأصلي نحو 10 دولارات، مقابل مئات الدولارات أحياناً. وفي يونيو، بيعت دمية "لابوبو" بالحجم البشري في مزاد في بكين مقابل 150 ألف دولار.

وأدى هذا النجاح إلى انتشار واسع للنسخ المقلّدة من "لابوبو"، والتي تُعرف شعبياً باسم "لافوفو". وكانت السلطات الصينية قد صادرت في يونيو/حزيران أكثر من 46 ألف دمية مزيفة ضمن حملة لمكافحة السوق السوداء المتنامية لهذه الدمى.