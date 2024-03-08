كانت الانتخابات الصورية التي جرت يوم الجمعة للبرلمان الإيراني ومجلس الخبراء بمثابة طلقة سمعت في جميع أنحاء العالم، مع بقاء الناخبين في منازلهم بأعداد قياسية في تحد لدعوات النظام للتصويت. وبعد خمسة أيام، تناول المرشد الأعلى علي خامنئي هذه القضية قائلاً: "لمدة عام تقريباً... كان أعداء الجمهورية الإسلامية يحاولون في جميع أنحاء العالم ثني الناس عن [التصويت في] الانتخابات”. ومع ذلك، قال، إن الإيرانيين قاموا بـ”الجهاد” وقاموا بعمل “عظيم وملحمي” من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصدي للمؤامرات العدائية. لكن ما حدث هو العكس. والجميع يعرف ذلك. ومن الواضح أن النظام أصيب بالصدمة من حجم المقاطعة. ولم يتوقعوا قط أن تكون نسبة الإقبال منخفضة ومهينة إلى هذا الحد، بعد دعوات خامنئي المتكررة للتصويت، وخصوصاً في ضوء انتفاضة عام 2022 التي عمت البلاد، وكانت النتيجة هي بالضبط ما سعى خامنئي إلى تجنبه. وكان قد حذّر في أحد خطاباته العامة التي حث فيها على المشاركة، قائلاً: "إذا أجريت الانتخابات بشكل سيء، فسوف يخسر الجميع [النظام]".

لكن بالرغم من تزوير النظام وتضخيمه الأرقام، شهد العالم مراكز اقتراع فارغة. وحتى وسائل الإعلام التي تديرها الدولة والمسؤولون المقربون من خامنئي اضطروا إلى الاعتراف بالكارثة. كما سلط الفصيل المنافس الضوء على عدم مشاركة الناس. وبحسب وزارة الداخلية، حصل المرشح صاحب المركز الأول في طهران على 7.7 بالمئة فقط من الأصوات المؤهلة، أي حوالى نصف ما حصل عليه المرشح صاحب المركز الأول في عام 2020.. ولم يكن الوضع في المدن الأخرى أفضل. وذكرت صحيفة "بهار نيوز" يوم الأحد: "في شيراز، مع وجود 1,390,000 ناخب مؤهل، حصل المرشح الذي حصل على المركز الأول على 78,000 صوت. بمعنى آخر، ما يقرب من 95 بالمئة من الشعب لم يصوتوا للمرشح الذي حصل على المركز الأول!

وشددت صحيفة فرهختيغان، التابعة لمستشار خامنئي علي أكبر ولايتي، على ثلاث نقاط: أولاً: "أدنى مشاركة انتخابية في تاريخ الجمهورية الإسلامية" دليل على أن النظام يواجه "أزمة شرعية". ثانياً: يعاني الإيرانيون من السخط السياسي والاقتصادي والثقافي "الأكبر" قدر الإمكان. ثالثاً: إن انتفاضتي 2019 و2022 اللتين عمتا البلاد "فُتحتا في الشارع" و" لم تنغلقا قط في الساحة السياسية"، والدعوة "لمقاطعة الانتخابات وجدت مكانها المناسب في الوقت المناسب". وأعلن رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية السابق حشمت الله فلاحت بيشه بصراحة أن "نتيجة الانتخابات فاشلة وليست انتصاراً"، حسبما ذكرت صحيفة ستاره صبح التي تديرها الحكومة. وأضاف: "على مدار تاريخ الثورة، لم يتم استخدام كافة القدرات التنفيذية والسياسية إلى هذا الحد... لقد تم استخدام كل شيء، من الطلبات والرغبات إلى التهديد، لدفع الناس إلى التصويت". وأفادت حركة المعارضة الرئيسية في إيران، منظمة مجاهدي خلق، التي راقبت ما يقرب من 2000 مركز اقتراع، أن 8.2 بالمئة فقط من أكثر من 61 مليون ناخب مؤهل شاركوا في الانتخابات.

كل ما فعله النظام، من الغش إلى التهديدات والحوافز، جاء بنتائج عكسية. وكما كان خامنئي يخشى، فإن المقاطعة على مستوى البلاد دقت أجراس الإنذار لسقوط النظام. ويواجه الملالي الآن أمة اكتسبت القوة من خلال إظهار الوحدة في رفض النظام، بالرغم من القمع والترهيب الذي يمارسه. وخلال الحملة الانتخابية، استبدلت وحدات المقاومة، التي كانت نشطة للغاية خلال الانتفاضات منذ عام 2017، اللافتات الدعائية للنظام بملصقات وكتابات على الحائط تقول: “صوتي هو تغيير النظام”. هذه هي بالضبط الطريقة التي صوت بها الناس، في الواقع، من خلال مقاطعة الانتخابات.

ما الذي ينتظرنا؟ المزيد من الاحتجاجات والانتفاضات.

إن الانتخابات تشكل فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تقييم سياساته تجاه إيران. لقد تحدث الإيرانيون بصوت عال وواضح؛ إنهم الآن أكثر تصميماً على الإطاحة بالنظام من أي وقت مضى، ويتعين على العالم أن يقف إلى جانبهم. ويتعين عليه أن يحاسب النظام على جرائمه ضد الإنسانية، والإرهاب، والتحريض على الحروب والفوضى الإقليمية، واندفاعه المجنون نحو الأسلحة النووية. لقد أثبت الشعب الإيراني ومقاومته قدرتهم وتصميمهم على تغيير النظام. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بحقه في القيام بذلك وهو يناضل من أجل إقامة جمهورية إيرانية حرة وديمقراطية تفصل الدين عن الدولة. لقد حان الوقت للاستماع إلى الأصوات الإيرانية والتحرك.