أولئك الذين لديهم معرفة بتاريخ إيران في الستين عامًا الماضية بالتأكيد يتذكرون أن أمير عباس هويدا كان رئيسًا للوزراء لمدة 13 عامًا ورمزًا لاستقرار نظام الشاه. لهذا السبب، بعد أن اضطر الشاه إلى إقالته، انتهى عصر "الاستقرار" لنظام البهلوي وبدأت فترة سقوط الشاه الديكتاتوري، وفي النهاية، تحقق سقوط النظام كليًا في 11 شباط (فبراير) 1979.

مقارنة بتلك الفترة، كان إبراهيم رئيسي آخر فرصة للنظام الخامنئي للبقاء والحفاظ على توازنه. لهذا السبب، استخدم الخامنئي كل ما في وسعه لترقية رئيسي إلى المناصب العليا، بما في ذلك تعيينه كولي لآستان قدس رضوي (ضريح الإمام الثامن للشيعة، الإمام رضا عليه السلام في مشهد، الذي تبلغ ثروته مليارات الدولارات والذي يحظى بسمعة إمبراطورية اقتصادية). ثم عينه رئيسًا للسلطة القضائية وفي نفس الوقت نائبًا أول في مجلس خبراء.

بعد قمع انتفاضة شعب إيران في كانون الأول (ديسمبر) عام 2017، كان خامنئي يذكر جمهوره في كل مناسبة أو خطاب بعبارة "حكومة شابة فعالة وحزب اللهية". في مجزرة المعترضين في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وكذلك قمع العنف في عام 2022 بعد قتل الفتاة الشابة مهسا أميني على يد قوة الشرطة الدينية و... لعب إبراهيم رئيسي دورًا جديًا. كانت هذه الفرص والتكاليف التي قدمها خامنئي لبقاءه ولتوازن سلطته في تصرف إبراهيم رئيسي. ومن الطبيعي أن يكون الثمن باهظًا جدًا ويتحمله الشعب الإيراني.

ردود أفعال مسؤولي وخبراء النظام بعد وفاة رئيسي

قال خامنئي فيما يتعلق بفقدان ابراهيم رئيسي: "أشعر أنه لا يمكن تعويضه. إنها خسارة كبيرة، وهي فقدان كبير!".

كما حاول الموقع الرسمي لخامنئي حقن الروح في قوات النظام المكسورة وكتب لهم: "لا تقلقوا، بعد الأحداث المريرة والمحزنة مثل فقدان الحاج قاسم سليماني ورئيسي، سيمر هذا النظام بفخر من هذه الفترة!".

قال محمد حسين ساعي، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في النظام، بشأن وفاة رئيسي: "فقد رئيسي لا يمكن تعويضه بسهولة، والحقيقة هي أننا لا نملك شخصية يمكنها خلق التوازن السياسي في البلاد بنفس مستواه!".

وقال حسين راغفر، الخبير الاقتصادي البارز في النظام: "مجتمعنا مستعد لاحتجاجات واسعة النطاق، حتى أوسع مما شهدناه في عام 2022... يجب على الحكام أن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في البقاء أم يجب أن يسقطوا. أعتقد أننا، للأسف، نقترب من تلك المراحل (الإطاحة)!".

وقد قارن الحرس الثوري حسين شريعتمداري، نائب ولي الفقيه في صحيفة كيهان، إحدى أقدم الصحف الحكومية منذ عهد الشاه، هذه الفترة بعام 1981 ووضعها في تلك الفترة. هذه المقارنة تتطلب بحثًا يتم التطرق إليه بإيجاز.

مقارنة الوضع الحالي للنظام الإيراني بعام 1981 من وجهة نظر شريعتمداري

قام حسين شريعتمداري، النائب لخامنئي في جريدة كيهان، بمقارنة الوضع الحالي للنظام مع عام 1981. ما هي الأحداث والمؤشرات التي جعلت هذه المقارنة لا تُدحَل؟ أشار خصوصًا إلى يوم 20 حزيران (يونيو) 1981 عندما خرج أكثر من نصف مليون شخص من سكان طهران إلى الشوارع الرئيسية في احتجاج على سياسات القمع الشديد للنظام. كانت هذه التظاهرات سلمية، وكانت مطالب الشعب تشمل إلغاء الرقابة الإعلامية، حرية التعبير، حرية التجمع وحق التظاهر.

أصدر الخميني، الذي كان قد كسر جميع الأقلام وأوصل جميع الأفواه من خلال خطاباته السابقة، أمرًا لحرس الثورة بمواجهة التظاهرات السلمية بالقوة المسلحة. استخدم الحرس الثوري العنف بلا رحمة ضد المتظاهرين وقام بفتح النار عليهم، مما أسفر عن مقتل العديد وجرح المئات واعتقال الآلاف. في ليلة 20 حزيران (يونيو) 1981، وبأمر من أسدالله لاجوردي، المدعي العام الثوري في طهران، تم إعدام العشرات من المعتقلين دون محاكمة، ونُشرت صور المُعدمين في الصحف الرائدة في اليوم التالي، وتم طلب من عائلاتهم التوجه إلى النيابة لاستلام جثامينهم.

في 27 أيلول (سبتمبر) من نفس العام، كانت الحالة أكثر تأزمًا. في هذا اليوم، خرج مؤيدو المجاهدين في هياكل مُنظمة في جميع أنحاء طهران إلى الشوارع وخلقوا انفجارًا في النظام الديني الاجتماعي بشعار "الموت لخميني". تمكنت هذه التظاهرات من هزيمة هيمنة النظام وكانت شجاعة الشباب الذين جعلوا شعار "الموت لخميني" رمزًا لكلمة النظام الديكتاتوري الديني الاجتماعي مدهشة ومُشجِّعة. ردًا على هذه التظاهرات، زاد النظام من قسوة القمع وبدأ في إعدامات جماعية. على سبيل المثال، يُفيد السجناء السياسيون الذين كانوا محتجزين في السجن المروع في أوين في تلك الفترة، والبعض منهم لا يزالون على قيد الحياة حتى اليوم، بمرارة حال سجناء 1981 في سجن أوين، بتقارير عن تنفيذ إعدامات جماعية تصل في بعض الليالي إلى 500 شخص، وقد عدَّ هؤلاء الشهود الفرديين الذين كانوا يشهدون على تنفيذ الإعدامات.

الاستنتاج والختام:

1. تشير جميع الأدلة إلى حقيقة أن وفاة رئيسي كانت ضربة لا يمكن تعويضها لخامنئي ولسلامة النظام. دخلت فترة من التغيير وأصبحت خطر الثورة وسقوط النظام واقعاً. تأثر هذا الصدمة على الانتخابات الرئاسية التي من المقرر عقدها في 28 حزيران (يونيو). لدرجة أن الملا عاملي، النائب لخامنئي في محافظة أردبيل، قال: "يوم الانتخابات هو يوم كتابة المصير. إذا تم التجاهل، فإن دفع النظام إلى الهاوية والأفواه القاتلة هو محتمل."

وقال أحد أعضاء المجلس (البرلمان) الجديد للنظام: "في أيام الانتخابات نضع المجتمع أمام بركان وانفجار!" وقال محمد علي وكيلي، عضو البرلمان السابق: " كما قال محمد علي وكيلي، عضو سابق في البرلمان: "أعتقد أن الملعب أمام الحكومة أصبح مستنقعاً!" أيضًا، عبّر الملا كاظم صديقي، إمام جمعة طهران، عن رغبته في العودة إلى عصر رئيسي قائلاً: "يجب أن تختاروا شخصًا يستمر في طريق رئيسي!"

2. ومع ذلك، الواقع يقول إنه لا يمكن لخامنئي أبداً أن يعود إلى الوراء ويعيد التوازن لعهد رئيسي بسهولة، والنظام يتدهور يوماً بعد يوم في الفوضى التي خلقها بنفسه. لأن المجتمع الذي ينتفض والذي يظهر الاستيقاظ والمقاومة متعدد الاتجاهات والمنظم ينتظر للاستفادة من الفرص الذهبية لتغيير العصر وتحقيق الثورة وسقوط النظام. وخوف خامنئي هو نفس التهديد ونفس النيران تحت الرماد. كلما تدهورت حالته، زادت المقاومة المنظمة والوطنية. وهو ما يُظهره الآلاف من التحركات التنظيمية على مستوى البلاد في الأسابيع القليلة الماضية من خلال "وحدات المقاومة" التي شكلها الشباب الشجاع في جميع أنحاء إيران والتي نقلت رسالتها القوية إلى الشعب وخامنئي.

3. تظاهرات مهيبة لدعم برنامج العشرة نقاط للسيدة مريم رجوي لإيران الحرة مستقبلاً يوم 29 حزيران (يونيو) والتي ستجلب مطالب الشعب الإيراني إلى أذن العالم في مدينة برلين في ألمانيا. سيكون خامنئي ونظامه هم الأكثر اهتزازًا!