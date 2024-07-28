لم يكن صاحب السمو الملكي الأمير سيدي محمد يتخيل لحظة أنه سيدخل مستشفى ابن سيناء بالرباط وليا للعهد وسيغادره، بعد بضع ساعات، ملكاً جديداً على المملكة المغربية. حدث ذلك يوم الجمعة 23 تموز (يوليو) 1999، حين اضطر أطباء الملك الحسن الثاني إلى حمله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سيناء نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة.



مع والده الملك الحسن الثاني في احدى مناسبات توديع الحجاج

كان الملك الحسن الثاني قد هاتف، ليلة الخميس، أحد مستشاريه ثم أحد المسؤولين عن التشريفات الملكية وأخبرهما أنه قرّر أخذ قسطٍ من الراحة خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الجمعة والسبت والأحد) وطلب منهما إلغاء كافة التزاماته ومواعيده.



ولي عهد المغرب آنذاك في موكب استقبال العداء الأولمبي الشهير سعيد عويطة

في نفس الليلة، سمح الملك الحسن الثاني لمعاونيه ومساعديه بمغادرة مقر إقامته بالصخيرات، ضواحي الرباط، حيث كان يقضي عطلة الصيف. في تلك الليلة، شعر الملك باضطراب في أحواله الصحية وبعياء ألزمه الفراش، لذلك قرر بعد استشارة أطبائه، الخلود للراحة. في هذه الأثناء، كان ولي العهد على علم بمجريات الأحداث، يتابعها عن قرب، ويستطلع الأطباء ويدعو بالصحة والسلامة لوالده.

في قاعة الإنعاش

في مستشفى ابن سيناء، ستتدهور الأوضاع الصحية للملك وسيُسارع الأطباء إلى إدخاله قاعة الإنعاش الطبي، تلك القاعة التي سبق للملك الحسن الثاني أن أمر بإنشائها في الطابق الرابع، الذي خُصص لأمراض القلب بعد أن تبيّن له انعدام وجود مستشفى خاص بهذه الحالات من الأمراض. تابع الملك الحسن الثاني تجهيز هذا المستشفى المتخصص بل ساهم في اقتناء أحدث التجهيزات للفحص والعلاج. وطيلة عدة سنوات استفاد من هذه المبادرة الملكية آلاف المرضى. ومن أسرار القدر أن الملك الحسن الثاني سيدخل بدوره هذا الطابق وسط أجواء من التوتر والترقب.



مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو



وقف ولي العهد، وشقيقه الأمير مولاي رشيد، أمام قاعة الإنعاش. كانا حزينين، غالبت عيونهما الدموع. كان ولي العهد على اتصال دائم بالأطباء يخبرونه بانتظام بالتطورات الطبية والمجهودات المبذولة لمواجهة الأزمة القلبية. كان سيدي محمد يحمل هاتفه النقال ويُجيب على تساؤلات والدته وشقيقاته الأميرات... كان يرد بصوتٍ خافتٍ وهادئٍ ينقل إليهن ما تناهى إلى علمه من معلومات.

شعر الأمير في تلك اللحظة بخطورة الوضع، وعِبء المسؤولية، واستعد فكرياً ونفسيا لمواجهة الموقف بما يتطلبه من حكمة وتبصر. كان على علم، وهو في السادسة والثلاثين من عمره، أنه مؤتمن على مصير عائلة شريفة حاكمة منذ ثلاثة قرون ونصف قرن، بل ها هي الأقدار تختاره ليتحمل مسؤولية استمرار إحدى أقدم الملكيات في العالم، عمَّرت اثني عشر قرناً، من إدريس الأول إلى الحسن الثاني. في هذا الظرف الحرج، كان على الأمير سيدي محمد أن يحمل المشعل ويواصل الطريق.

افتخار ملك

لم يكن الرأي العام المغربي على علم بما يجري في الطابق الرابع من المستشفى، ولا تفاصيل ما جرى ليلة الخميس، ولا اضطرار الأطباء إلى حمل الملك إلى قاعة الإنعاش، لكنه كان على علم أن الملك الحسن الثاني يعاني منذ زمن، وأن مرضه لم يكن سراً داخل أسوار القصر. كان ظهور الملك، في آخر أعياد ميلاده، يوم 9 يوليو، يوحي بأنه مريض، إذ لاحظ المشاهدون، على شاشة التلفزيون، أنه كان شاحب الوجه بطيء الخطى، متثاقلاً في حركته، تقبَّل التهاني من عدد قليل من الرسميين، قبل أن يغادر باحة القصر. كان ولي العهد إلى جانبه يؤازره ويقف إلى جانبه ويأسف لوضعيته الصحية.



ورغم كثرة الشائعات، استبشر المغاربة خيراً عندما تابعوا، ليلة الرابع عشر من يوليو، الاستعراض العسكري للجيش الفرنسي في أرقى شوارع باريس. كان الملك حاضراً إلى جانب الرئيس الفرنسي جاك شيراك. بدا الملك الحسن الثاني، بلباسه التقليدي، سعيداً لمشاهدته الوحدات العسكرية المغربية وهي تفتتح الاستعراض.



في عشاء رسمي رفقة ملك بلغاريا السابق سيميون الثاني ويبدو الى جانبه الدكتور عز الدين العراقي رئيس الحكومة وأحمد عصمان رئيس مجلس النواب



لاحظ الناس ابتسامة الملك عندما وقف احتراماً للعلم الوطني وهو يتقدم الجوق النحاسي للحرس الملكي، تتلوه وحدات من القوات المسلحة الملكية. بدا جليا أن الحسن الثاني شعر بالافتخار نظراً لما أبانت عنه الوحدات العسكرية المغربية، وهي تعبر شارع الإليزيه، من انضباط وتنظيم. كما لاحظ المغاربة أنه بمجرد مرور الوحدات المغربية، انحنى الرئيس الفرنسي لتهنئة الملك الحسن الثاني على حضوره شخصياً وعلى سلاسة ودقة مشاركة الطلائع المغربية.

رحيل ملك

في الطابق الرابع، كانت الأجواء متوترة والأخبار غير مطمئنة مع جملة انتظارات وتكهنات. كان ولي العهد يستعد دون أن يتسرع، ففي هذه الوضعية لم يكن من التقاليد أن يتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السير الطبيعي للمملكة. إنه ولي للعهد في خدمة الملك... إنها لحظات من أصعب لحظات التاريخ، في الأنظمة الملكية، حين يكون الملك في قاعة الإنعاش، بين الموت والحياة، وإلى جواره ولي عهده لا يستطيع اتخاذ المبادرة. إنها أخطر الفترات في مسار انتقال المُلك، لابد خلالها من الصبر مع الاستعداد لضمان الانتقال الهادئ والسلس للجلوس على العرش.



كان ولي العهد مهيئاً لمواجهة كلّ الاحتمالات سواء تعلق الأمر بانتعاشة مرجوة لوالده، أو استمرار إقامته في المستشفى. كما كان مهيئاً لاحترام واجباته الدستورية وأن يتولى فوراً المسؤولية إثر وفاة محتملة.





ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يلقي كلمة في حفل عشاء رسمي اقامته على شرفه مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت بلندن

كان الملك الحسن الثاني يملأ كل المساحات، بينما كان ولي عهده يحترم «التقاليد السلطانية» التي تجعل ولي العهد الرّجُل الثاني في سلم البروتوكول دون أن يحتل نفس الرتبة في سلم الحكم. كانت تلك التقاليد تقضي أن تكون غالبية السلط بيد الملك وولي عهده يتكون يراقب ويتهيأ.



أمام خطورة الوضع قرر الأمير إخبار الشعب المغربي بما يجري في الطابق الرابع من مستشفى ابن سيناء، فأصدرت التشريفات الملكية بلاغاً، حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، أعلنت فيه هيئة أطباء القصر «أن جلالة الملك الحسن الثاني التحق هذا اليوم بمستشفى ابن سيناء على إثر التهاب حاد في رئتي جلالته، استلزم مراقبة مستمرة لجهازي القلب والتنفس». بهذا البلاغ حرص ولي العهد على تقاسم المعلومات الطبية مع كافة المواطنين ليكون الرأي العام الوطني والدولي على علم بالحالة الصحية للملك الحسن الثاني.



فجأة دُعي الأمير لدخول قاعة الإنعاش. ساد الصمت وجاء الخبر المحتوم المُعلن عن وفاة الحسن الثاني بعد حكم دام ثمانية وثلاثين سنة، بصفته الملك الثاني والعشرين في سلالة الدولة العلوية. سالت دموع الأميرين وشعرا باليتم هما اللذان عاشا في كنف ملك عظيم.



انحنى الأطباء آسفين مُحبطين بعد جهود كثيفة بَدَلُوها طيلة عدة ساعات. كانوا أول المعزين والمبايعين للملك الجديد، إذ منذ تلك اللحظة، الحاسمة والتاريخية، أصبح ولي العهد الأمير سيدي محمد الملك الثالث والعشرين في سلالة الدولة العلوية الفيلالية السجلماسية. كان أول سلاطينها هو محمد الأول، في منتصف القرن السابع عشر، وها هو محمد السادس يتولى المُلك في مطلع القرن الواحد والعشرين. هو ثالث الملوك منذ أن قرر جدّه محمد الخامس التخلي عن لقب «السلطان» واختار لقب ملك المملكة المغربية.



أكد الملك الحسن الثاني في كتابه «التحدي» «إن الثقة التي يوليها الشعب إلى ملِكه هي وديعة مقدسة، ولم يتخل والدي عن هذه الثقة إلا عندما تخلت الحياة عنه، وقد سلمها إليَّ كما سأُسلمها بدوري إلى ولي العهد سيدي محمد... ولدي».



مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في بغداد

الهدوء والحزم

لم يعد ولي العهد يلقب كما هي التقاليد بالقصر الملكي بـ «اسْميت سيدي» بل أصبح الآن حسب نفس التقاليد «سيدنا». لذلك أصبح واجباً على «سيدنا» أن يتحرك بحزم وذكاء ليتحكم في المجال. كان على قناعة بأنه أمام أكبر وأخطر امتحان في حياته، وكان على يقين أن أي خطأ أو هفوة مهما كان حجمها ستكون لها انعكاسات أكيدة على مسار المملكة وبالتالي على مستقبل البلاد.



غادر «سيدنا» المستشفى بعد أن أصدر أوامره بخصوص نقل جثمان والده إلى القصر الملكي. وظهر واضحاً أن الأمر لابد أن يظل سراً لبعض الوقت في انتظار إعداد الأجواء المناسبة.



وهو في الطريق إلى القصر الملكي، غير البعيد عن المستشفى، كان يجفف دموعه. في القصر استقبلته العائلة الملكية باكية حزينة. ارتمت في أحضان الملك الجديد للتعزية والمبايعة. كانت الأسرة شاهدةً على أن الأمير سيدي محمد مهيأ لهذه المسؤولية العظمى. وكما اعتادت التقاليد، انطلقت الزغاريد إيذاناً بالفرح بعد مبايعة العاهل الجديد.



مع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك



إلى جانب قاعة العرش، وفي جو مفعم بالحزن، حدد الملك الأولويات إذ كان عليه أن يتحرك على عدة واجهات، انطلاقا من الاحترام والالتزام بالإجراءات الدستورية والتقاليد المرعية. كان لابد من الإعداد الدقيق لمراسيم البيعة وتنظيمها وتحديد لائحة المدعوين لها. كان من الضروري أيضا إخبار الرأي العام وإعداد الخطاب المناسب. كان كذلك من اللازم اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية والإعداد المحكم لمراسيم الجنازة.





مرتديا هو وشقيقه الامير مولاي رشيد بدلة عسكرية رفقة الراحلين الهادي المبروك وزير خارجية تونس الاسبق وعبد اللطيف الفيلالي وزير خارجية المغرب الاسبق



كان «سيدنا» يشرف على هذه الاستعدادات، يصدر الأوامر بما تقتضيه الأوضاع من السرعة دون التسرع ومن الهدوء دون التراخي ومن الحزم دون التوتر.



وسبق للملك الحسن الثاني في لقاء مع مجلة «باري ماتش» (نوفمبر 1976) أن تحدث عن تكوين الأمير وإعداده قائلاً: «إني أحرص على أن أجعل من ولي العهد رجلاً يمكنه أن يخدم الجميع بمعنى أن يكون له حدّ أدنى من الاعتزاز بالنفس، وحدٍّ أدنى من الشخصية مع الاحتفاظ بصفة التواضع وألا يكون متوسط الذكاء... لقد علمني والدي هذه الصفة».

المدرسة المولوية

التحق الأمير سيدي محمد وهو في الخامسة من عمره بالكتاب القرآني «لمْسيد» داخل القصر الملكي، وطيلة حياته الدراسية واصل حفظ القرآن الكريم والاستماع إلى شروحه مما جعله دائم الاتصال بكتاب الله.





في المدرسة المولوية



كانت الدراسة في «لمسيد» تتم حسب الطريقة التقليدية المغربية كما كان يتابعها سلاطين المغرب عبر العصور.



بعد سنتين، سيلتحق الأمير بقسم الدراسة الابتدائية، بداية في حجرات داخل القصر، قبل أن ينتقل إلى بناية «المدرسة المولوية» (المدرسة الأميرية) التي اختار لها الحسن الثاني مجموعة من الأساتذة المبرزين لتعليم الأمير. كانوا مغاربة وأجانب.

في القسم، كان الأمير محفوفاً بزمرة من التلاميذ اختارهم الملك لمرافقة الأمير في مسيرته الدراسية، كانوا حسب رغبة ملكية من جهات مغربية مختلفة ومن أوساط شعبية متوسطة. وباستعراض سريع لأسماء أولئك التلاميذ وأوضاع عائلاتهم يتأكد أنهم ينتمون لأوساط اجتماعية متواضعة ارتاحت لاختيار أبنائها لمرافقة ولي العهد في الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية.





ولي العهد الامير سيدي محمد مع جين كيرك باتريك مندوبة أميركا السابقة لدى الامم المتحدة ويبدو إلى جانبها مستشار الملك الحسن الثاني أحمد رضا كديرة بينما بدا إلى جانب ولي العهد السفير الاميركي آنذاك جوزيف ريد



كانت إحدى أهداف هذا الاختيار هو السماح لولي العهد بالعيش مع أبناء الشعب ونسج علاقة صداقة ومودة معهم تسمح له بالاطلاع على أحوالهم وطريقة عيشهم وحياتهم الأسرية.



أسس الملك الراحل محمد الخامس «المدرسة المولوية» في بداية عقد الأربعينيات من القرن الماضي، وجعل منها نواة للتعليم والتربية لأبنائه وبناته. كان محمد الخامس، بهذه المبادرة التربوية، أول ملك مغربي ينشئ داخل القصر مدرسة حديثة متفتحة على الثقافات الإنسانية محافظة على التقاليد المغربية.

صلاة الجمعة

كان الأمير ورفاقه العشرة يخضعون لنظام العيش والدراسة داخل المدرسة، يقضون بها الأسبوع بكامله ولا يغادرونها إلا صبيحة الأحد ليعودوا إليها مساء نفس اليوم. في يوم الجمعة يتوجه الأمير وباقي أصدقائه التلاميذ إلى مسجد آهل فاس الموجود في باحة القصر. كانوا يرتدون اللباس المغربي التقليدي: الجلباب الأبيض والطربوش الأحمر والبلغة الصفراء. يمتطون حافلة تنقلهم إلى المسجد وتعيدهم إلى المدرسة بعد أداء صلاة الجمعة مع كافة المصلين.



كان الأمير والتلاميذ يستفيقون يومياً في السادسة والنصف صباحاً ويلتحقون بـ«لمْسيد»، وبعد ذلك يخرجون إلى ساحة المدرسة لحضور مراسيم رفع العلم الوطني. كان العلم يُرفع كل صباح ويتم إنزاله بنفس المراسيم بعد نهاية الدروس، ويُسلم لأحد التلاميذ الذي يأخذه بكثير من الاحترام إلى المكان المخصص له داخل المدرسة في انتظار رفعه من جديد.

الأدب والشعر

كان الملك الحسن الثاني في مناسبات عديدة يدعو الأساتذة ويسألهم ويناقشهم بغية رفع مستوى الدراسة والتحصيل، بل كان في مناسبات أخرى يوجّه الأساتذة ويدعوهم إلى مراجعة وتغيير المراجع والمناهج. هكذا نجده عندما عيّن أحد أساتذة المعهد، الوزير المكلف الشؤون الثقافية، السيد الحاج امحمد باحنيني مشرفاً على تربية أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات (يناير 1980) يخاطبه قائلاً: «إننا قررنا في تلقين العلم والمعرفة منهجاً، ربما يبدو غريباً خاصة في المواد العربية الأصيلة التي نعتبرها ركائز لكل تثقيف وتكوين كالآداب واللغة والشعر والتوحيد والفقه والنحو والصرف ومعرفة الأفكار الإسلامية وتياراتها. لذلك قررنا تلقين هذه المواد على الكيفية الأصيلة على يد علماء مشاركين».





القفز على الحواجز

خلال فترة الدراسة في السلك الثانوي ظهرت موهبة عند الأمير تتجلى في الرسم. كان في ساعات الراحة رغم قلتها يرسم لوحات زيتية تعكس توجهاً فنياً وإبداعياً يجمع بين قوة الملاحظة ومرونة الريشة وجمالية الألوان.



إلى جانب ذلك، كان، وما زال، عاشقاً للفرس. ولما لم تكن الفروسية ضمن أنشطة المدرسة، كان يستغل وقتاً من نومه، فيستيقظ باكراً، ويتوجه إلى الحلبة المجاورة، ليمارس رياضة العدو والقفز على الحواجز. كان على علم أن الفرس كوّن في تاريخ السلاطين المغاربة مصدر افتخار واعتزاز، ووسيلة للتباهي والتفاخر، كما يؤكد التاريخ أن السلاطين العلويين كانوا يُحسنون ركوب الخيل للفرجة وقيادة الجيوش.







في فرنسا

منذ طفولة الأمير سيدي محمد كلفه والده بعدد من المهام في مناسبات مختلفة، ويذكر العالم صورته، وهو في السابعة من عمره، يصعد درج أكبر كنائس فرنسا «نوتردام دوباري» لحضور قداس الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو (1974). كان الأمير بجلبابه الأبيض وطربوشة الأحمر وبلغته الصفراء بارزاً وسط حشد من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات.



في السعودية

اذكر أنني رافقت الأمير سيدي محمد لحضور جنازة الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية (مارس 1975). وقد كتبت عن تلك الرحلة في مذكراتي «أيام زمان».





مع الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي آنذاك

ونظراً للظروف التي جرت فيها الرحلة لحضور مراسيم الدفن، فقد تم تنظيم السفر على وجه السرعة. وصلت طائرتنا إلى الرياض، وكانت المدينة في بداية بنائها، وعدد سكانها يعدّون بعشرات الآلاف، بينما هم اليوم عدة ملايين. كان ولي العهد أصغر المشاركين سناً يرتدي اللباس المغربي. كان متأثراً بالحدث، صابراً على حرارة الشمس، متحملاً تدافع رجال الأمن والحراس.





مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

في الغابون

أذكر كذلك أنني رافقت الأمير في رحلة خاصة إلى الغابون في إطار مهمة كلفه بها الملك الحسن الثاني. كانت العلاقة بين ملك المغرب والرئيس الغابوني، عُمر بونغو، متوترة وتكاد تكون على وشك القطيعة. وقد يطول الحديث عن أسباب هذه الأزمة بين بلدين، تميزت العلاقة بينهما بكثير من الودّ والتضامن، كما أن العلاقة بين الملك والرئيس طبعتها صداقة مثالية.





في مهمة لدى الرئيس الغابوني عمر بونغو



كان على ولي العهد أن يستمع ويحاور الرئيس بونغو وأن يعمل على وضع حد لسوء الفهم الذي خيّم على الصداقة التي جمعت الملك والرئيس. كانت مهمة دقيقة تتطلب الكثير من الدبلوماسية والانفتاح والقدرة على الإنصات والإقناع مع بهارات من حسن القول وجميل الحديث.



مستقبلا الرئيس الزائيري الاسبق موبوتو سيسي سيكو في الرباط



آخر بلاغ

لنعد إلى مستشفى ابن سيناء، يوم الجمعة 23 يوليو 1999، وما كان يجري في قاعة الإنعاش لمواجهة أزمة قلبية حادة سيقول عنها بلاغ الأطباء: «على الرغم من دخول صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني إلى قسم الإنعاش الطبي المركز بمصلحة القلب في مستشفى ابن سيناء، تبيّنت استحالة تجنب التطور الحتمي لنوبة قلبية حادة تبعها انهيار حاسم في وظيفة القلب... وقد استعملت كل وسائل الإنعاش التي تُتخذ عادة في مثل هذه الحالات فلم يكن لها جدوى وتوفي جلالة الملك على الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة 23 يوليو 1999».



كان الملك الحسن الثاني على وعي بأن ولي عهده سيعيش عالماً مختلفاً برجالاته ووقائعه ومعاركه، وأن الصراع سيزداد بحثاً عن مزيد من القوة والهيمنة. كان يرى أن التيارات المتطرفة والشعبوية ستزداد قوة وقد تنتقل إلى نوع من الجنون والإرهاب.



مع الرئيس الاميركي جورج بوش



لكل هذه المعطيات، حرص الملك الحسن الثاني على إعطاء الأولوية لإعداد «ملك المستقبل»، بل كان يتابع تكوينه بنوع خاص من الدقة والحزم. كان هذا الاهتمام يبدو في بعض الأحيان صارماً وقاسياً، لذلك نجد الملك الحسن الثاني يرحل وهو مرتاح إلى أن «مفاتيح المغرب» في يد آمنة.



مساء الجمعة، وجه جلالة الملك محمد السادس خطاباً إلى الشعب المغربي يخبره بوفاة والده مجدداً العهد على القيام بواجبه لبناء مغرب حديث قوي وموحد.





مستقبلا رئيس الكاميرون بول بيا

نصر الله الملك

وأذكر أن أحد الأصدقاء من صحافيي الشرق بعث لي معزياً بما معناه: «من سوء حظ بعض الملوك أنهم يجلسون على العرش بعد ملوك عظام»، ومعنى ذلك بطريقة واضحة: «من سوء حظ محمد السادس أنه يتولى الحكم بعد الحسن الثاني»، لكن الأحداث ستظهر أن الملك محمد السادس كان محظوظاً بما تلقاه من تعليم وتربية وتدريب جعله في مستوى تطلع الشعب المغربي في التقدم والتنمية مما دفع البعض إلى القول: «كنا نخاف من الحسن الثاني لكننا اليوم نخاف على محمد السادس»، مما يؤكد التيار الشعبي الجارف الذي رافق تتويج الملك محمد السادس والتعاطف الواضح مع إنجازاته وقدرته على الابتكار والتخطيط والإنجاز.





الأمير سيدي محمد لدى حضوره افتتاح معرض للفنان الراحل الحسين ميلودي في الصويرة

وإذا كان الفرنسيون قد ألِفوا القول بعد وفاة ملوكهم: «مات الملك، عاش الملك»، فإن المغاربة ابتدعوا في قولهم ورددوا: «رحم الله الملك ونصر الله الملك».. وتستمر الحياة.



** كاتب صحافي، وكيل وزارة الإعلام ومدير التلفزيون المغربي سابقاً.