نشر رئيس منظمة نظام التمريض في إيران، أحمد نجاتيان، مؤخرًا إحصائيات مثيرة للقلق بشأن الهجرة المتزايدة للممرضات من البلاد، واصفًا هذا الاتجاه بأنه "متزايد". ووفقًا لنجاتيان، فإن متوسط معدل هجرة الممرضات تضاعف كل عام من عام 2021 إلى عام 2023.

وأوضح نجاتيان أن العديد من الممرضات يطلبن شهادة "حسن السيرة والسلوك" - وهي تأكيد لمؤهلات عملهن - قبل الهجرة، إلا أن ليس جميع من يغادرن البلاد يحصلن على هذه الوثيقة. ونتيجة لذلك، قد لا تعكس الإحصاءات المتاحة المدى الحقيقي لهجرة الممرضات بشكل كامل. ومع ذلك، بناءً على مضاعفة طلبات تأكيد مؤهلات العمل وحدها، يقدر نجاتيان أن هجرة الممرضات قد تضاعفت على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية.

وحذر نجاتيان من أن "هذا الاتجاه آخذ في التزايد، ومخاوفنا هي أنه سيستمر في التصاعد في العام المقبل". ومضى في تسليط الضوء على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الحالية مثيرة للقلق بالفعل. "ما يقرب من 20 بالمئة من القدرة التعليمية السنوية لجامعات العلوم الطبية ومدارس التمريض في جميع أنحاء البلاد يتقدمون بطلبات للهجرة." وأضاف: "هذا رقم كبير جدًا".

مؤخرًا، تناول نائب رئيس المجلس الأعلى لجهاز التمريض هذه القضية أيضًا، وكشف أنه في كل مستشفى تقريبًا، "تتعلم مجموعة من الممرضات لغة أجنبية" استعدادًا لمغادرة البلاد. وعلل هذا النزوح الجماعي بـ"التمييز والظلم" الواسعين داخل نظام الرعاية الصحية في إيران. وأضاف أن "الظلم في النظام الصحي يدفع الممرضين إلى التعبير عن استيائهم من الوضع الحالي".

وشدد نجاتيان على أن الحكومة يجب أن تتجاوز مجرد إنكار حقيقة هجرة الممرضات، والانخراط بدلاً من ذلك في ما أسماه "التدخل النشط" في هذا المجال. وأوضح أن "هذا لا يعني المنع". "التدخل النشط يعني أنه يجب علينا قبول حدوث الهجرة. إنها قضية دولية وليست مجرد قضية داخلية. ويمكن للحكومة أن تتدخل بنشاط لتنظيم وتسهيل هذه الهجرة. علاوة على ذلك، إذا رغب شخص ما في العودة إلى البلاد، فيجب منحه الفرصة للقيام بذلك".

وأشار نجاتيان إلى أن ألمانيا والدنمارك نجحتا بشكل خاص في توظيف الممرضات الإيرانيات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهودهما لتسهيل شروط التوظيف. وقال: "لقد خفضت هاتان الدولتان بشكل كبير متطلباتهما من الممرضات الإيرانيات". وأوضح أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19، أدركتا النقص العالمي في عدد الممرضات وقللتا من شروط التوظيف لجذب المزيد من الممرضات.

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وتأتي الهجرة المتزايدة للممرضات على خلفية الاحتجاجات المستمرة على مستوى البلاد والإضرابات التي يقوم بها الممرضون والطاقم الطبي في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران. هذه موجة من الاضطرابات التي استمرت لأكثر من شهر. وعلى الرغم من جهود النظام لقمع هذه الاحتجاجات، فإن السخط داخل قطاع الرعاية الصحية لا يظهر أي علامات على التراجع.

وسلط تقرير نشره موقع "اقتصاد 24" الحكومي يوم الجمعة الماضي الضوء على انتشار احتجاجات الممرضات في جميع أنحاء إيران. وأشار التقرير إلى أنه في أوائل آب، شهدت شوارع طهران والمدن الكبرى الأخرى مظاهرات حاشدة للممرضات المطالبات بظروف عمل أفضل. وللمرة الأولى في تاريخ النظام الصحي الإيراني الممتد لمائة عام، قرر مئات الممرضات التوقف عن العمل وتنظيم احتجاجات حاشدة لإسماع أصواتهن.

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الاحتجاجات، التي بدأت بتجمعات صغيرة متفرقة أمام وزارة الصحة، سرعان ما تصاعدت إلى عدة أيام من الإضرابات في مدن مثل شيراز، مشهد، أراك، وكرمانشاه. وتسلط موجة عدم الرضا هذه، التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد، الضوء على الأزمة المتفاقمة داخل مجتمع التمريض في إيران.

ووفقًا للتقرير، فإن احتجاجات الممرضات ليست مجرد انعكاس لمظالم نقابية، بل هي عرض من أعراض أزمة أعمق. إذا تُركت دون معالجة، قد يكون لها عواقب وخيمة ودائمة على نظام الرعاية الصحية في إيران. ويطالب الممرضون المحتجون بعدة إصلاحات رئيسية، بما في ذلك تعديل الرواتب بما يتماشى مع معدل التضخم الفعلي، وتنفيذ قانون تسعير خدمات التمريض، وحل القضايا المتعلقة بالعمل الإضافي القسري، وإلغاء الوظائف الشاغرة في القوى العاملة والعمل القاسي، وإعادة الممرضات ذوات الخبرة. وعلى الرغم من هذه المطالب، تجاهل النظام حتى الآن دعوات الممرضات للتغيير.