تعتبر الحملة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتي بدأت في الثمانينيات، واحدة من أحلك فصول تاريخ النظام الإيراني من القمع الداخلي. قبل أن يُصدر روح الله الخميني حملته الرسمية ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أرسى الأساس بإطلاق حملة شيطنة واسعة النطاق، مصورًا إياهم على أنهم "منافقون"، وهو مصطلح يستخدم لتصويرهم كأعداء للإسلام الحقيقي. في نظر الخميني، كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بمزيجها من الأيديولوجيات الإسلامية والمؤيدة للديمقراطية، تشكل تهديدًا أكبر لنظامه الديني حتى من "القوى الإمبريالية في الشرق والغرب".

في أوائل الثمانينيات، بدأ الخميني في وصف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنها منظمة منافقة خطيرة تتظاهر بأنها مسلمة متدينة بينما تعمل سرًا على تقويض النظام الإسلامي. وقد عمل هذا التصوير على نزع الصفة الإنسانية عن الحركة، وإعداد السكان وأنصار النظام للقمع الوحشي الذي أعقب ذلك. وبمجرد ترسيخ هذه الرواية، فقد أعطت الشرعية للخطوات التالية للنظام: مصادرة ممتلكات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتجريد المنظمة من أصولها ومواردها، وتمهيد الطريق للإعدامات الجماعية التي أمر بها قضاة النظام.

تصاعد القمع الجماعي بشكل كبير في عامي 1981 و1982، مع اعتقال الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمتعاطفين معها وتعذيبهم وإعدامهم في سلسلة من عمليات التطهير. وقد برر النظام هذه المذابح المبكرة باعتبارها إجراءً ضروريًا لاستئصال المعارضة للجمهورية الإسلامية التي تأسست حديثًا. بحلول عام 1986، اشتدت هذه الحملات القمعية، حيث اعتُبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية العدو الأكثر تنظيماً وتصميماً للنظام، سواء داخل إيران أو في المنفى.

كانت الحلقة الأكثر رعبًا من هذه الإبادة المنهجية هي المذبحة التي وقعت خلال صيف عام 1988. فبعد فتوى أصدرها الخميني، تم إنشاء ما يُعرف باسم "لجان الموت". أجرت هذه اللجان محاكمات موجزة وسطحية للسجناء السياسيين، الذين قضى معظمهم بالفعل أحكامهم. وكان السؤال الأساسي المطروح هو ما إذا كان السجناء قد ظلوا موالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛ وإذا أظهروا أي علامة على الصمود، حُكم عليهم على الفور بالإعدام. وتم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في غضون أشهر.

في عام 2017، قرر خليفة الخميني، علي خامنئي، ترقية إبراهيم رئيسي، وهو تابع مخلص شارك في مذبحة عام 1988، إلى طليعة السياسة الإيرانية. كان رئيسي عضوًا رئيسيًا في "لجان الموت"، وأطلقت المقاومة الإيرانية حملة عالمية لكشف دور رئيسي في هذه الفظائع. ونتيجة لهذه الإجراءات، واجه المرشح الذي اختاره خامنئي للرئاسة رفضًا واسع النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي، وحصل على لقب "جزار طهران" سيئ السمعة.

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لقد جذبت الحملة العالمية التي قادها نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيون، وخاصة أولئك المرتبطين بالمقاومة الإيرانية، انتباه الهيئات القضائية الدولية في نهاية المطاف. وبحلول الوقت الذي تم فيه تعيين رئيسي رئيسًا في عام 2021، كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان وكبار السياسيين في جميع أنحاء العالم قد أدانت أفعاله السابقة، واضطر إلى إلغاء العديد من الرحلات الدولية بسبب الخوف من الاعتقال أو المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أجرى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، جاويد رحمن، ست سنوات من البحث المستقل، وجمع الأدلة على عمليات الإعدام في الثمانينيات ومذبحة عام 1988. وقد جمع تقريرًا تاريخيًا بناءً على معلومات واقعية بشأن هذه الأحداث.

لقد كشف هذا التقرير عن نية الإبادة الجماعية للنظام الإيراني في استهداف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وحتى الجماعات الدينية، ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وحث المجتمع الدولي على محاسبة القادة الإيرانيين.

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لقد فاجأ إصدار تقرير الأمم المتحدة طهران، التي سارعت إلى التعبئة لتقويض النتائج. من خلال مهاجمة مصداقية رحمن ورفض استنتاجاته حول محاسبة قادة النظام، تسعى طهران إلى تبرير فظائعها. يتماشى هذا التنديد مع استراتيجية أوسع نطاقًا لشيطنة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وإسكات أولئك الذين يكشفون جرائم النظام. إن هذه الموجة المتجددة من الشيطنة لا تمهد الطريق لمزيد من القمع داخل إيران فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لمزيد من أعمال الإرهاب على الساحة العالمية، حيث يسعى النظام إلى القضاء على معارضيه من خلال الترهيب والعنف.

لضمان نزاهة واحترافية موظفي الأمم المتحدة، ودعم التقارير الصادقة من قبل منظمات حقوق الإنسان، والحفاظ على بيئة عالمية حيث لا يفلت أي طاغية من المساءلة، يجب على الجميع الوقوف للدفاع عن أفراد مثل جاويد رحمن. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعطون واجبهم الأولوية فوق كل شيء، حتى عندما يعرضهم ذلك لخطر الانتقام من قبل القتلة الجماعيين والدعاية المحترفين.