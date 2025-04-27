* بصراحة لو كُنتُ مكان ناديي الأخدود ونجران من منطقةِ نجران لاستغليتُ فترةَ "حراجِ البطولاتِ" الحالية، والتي أعقبت إعلان لجنةَ توثيقِ تاريخ كرة القدم السعودية نتائجها، وأعلنتُ عن عدد دورياتِ المنطقةِ التي حصلتُ عليها، خاصةً ودوري نجران ظل لسنواتٍ طويلةٍ لا يتنافسُ فيه إلا هذينِ الناديين، وقد ساعد على ذلك، ولسوء الحظ حينها ولحسنه بالتأكيد الآن، مع توثيق "كل من إيدو إلو"، والذي لم يُفصِّل في تصنيفات (الدوري) بأنهما لم يصعدا لدرجاتٍ أعلى إلا متأخرًا، وحين صعد الأخدود بقي نجران والعكسُ صحيح، بالإضافةِ لوجودٍ نادٍ ثالثٍ غيرِ منافسٍ هو نادي شرورة، أي أنَّ دوري نجران وخلال الموسم الواحد ظل فترةً طويلةً لا يتنافسُ فيه إلا ثلاثةُ أندية وهو بذلك الأقل عدديًا على مستوى جميع دوريات المناطق بالمملكة، وهو ما يجعل أنديته الأكثر حصولًا على لقب دوري المناطق، وبعودة الناديين لسجل بطولات الدوري ورصدها، سيجدُ أحدُهما أو كلاهما وبحسبةِ بعضِ الأنديةِ وكما أعلنت عبر حساباتها الرسمية (زعيمًا) للدوري ليس في منطقة نجران وحدها بل على مستوى المملكة، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيجد النادي نفسه مُسجلًا رقمًا قياسيًا يصعب الوصول إليه. فهل يفعلها نجران أو الأخدود؟!