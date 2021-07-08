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إيلاف من الرياض: واصل فيلم ( حد الطار ) نجاحاته المستمرة ففاز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان أفلام السعودية . وحاز فيلم ( أربعون عاما ً وليلة ) على نصيب الأسد من جوائز ليلة الختام من مهرجان أفلام السعودية للدورة السابعة ، فحصل على ثلاثة جوائز من جوائز المهرجان في الحفل الختامي والذي أقيم بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وفاز فيلم «حد الطار» لمخرجة عبدالعزيز الشلاحي بجائزتين وهما أفضل فيلم طويل وجائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية (الرياض)، فيما حصل فيلم "سيدة البحرة " للمخرجة شهد أمين على جائزة أحسن تصوير وأفضل ممثلة وهي الفنانة الشابة بسيمة .

أفضل ممثل كانت من نصيب الممثل مشعل المطيري عن فيلم ( أربعون عاما ً وليلة) والذي حصد كذلك جائزة النخلة الذهبية للجنة التحكيم، وكذلك حصلت فيه غيا الرشيدات على ذهبية أفضل موسيقى عن الفيلم ذاته .

وعلى صعيد جوائز المهرجان الخاصة حصل فيلم «بيضة تمردت» للمخرج سلطان ربيع على جائزة عبدالله المحيسن لأفضل فيلم أول وحاز الفيلم على نجاح جماهيري كبير .

وعلى الطرف الآخر فاز فيلم «الطائر الصغير» للمخرج خالد فهد بذهبية أفضل فيلم قصير في الوقت الذي حقق فيه فيلم «حكاية روشان» للمخرج عبدالمجيد الحربي جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وكرّم المهرجان مأمون حسن، الكاتب السينمائي والمخرج والمنتج السعودي ورئيس الإنتاج السابق في المعهد البريطاني للأفلام «BFI»، والدكتور بسام الذوادي، المخرج البحريني والرائد في صناعة الأفلام.

وأعلن سوق الإنتاج في المهرجان عن توقيع ست اتفاقيات تطوير و تسويق حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى 10 اتفاقيات وعقود توزيع ومذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتبادل الخبرات وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في صناعة الأفلام.

خالد فهد مخرج فيلم الطائر الصغير

شهد أمين مخرجة فيلم ( سيدة البحر)

محمد الهليل مخرج فيلم ( أربعون عاما ً وليلة )

سلطان ربيع مخرج فيلم ( بيضة تمردت )