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إيلاف من الظهران: تستمر اليوم الجمعة عروض وفعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، بعرض عدد من الأفلام وعدد من الندوات السينمائية .

أولى هذه العروض السينمائية سيكون فيلم "حد الطار" والذي حقق نجاحات كبيرة في عدد من المهرجانات السينمائية وهو من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل ومن بطولة فيصل الدوخي وأضوى فهد ، يلي هذا العرض عرض عدد من الأفلام القصيرة وهي ( شمس 89، هلس، سعف، دربيل، مهمة سبعة ) .

بداية الندوات ومقهى الأفلام

وفيما يخص الندوات السينمائية تقام اليوم ندوتان سينمائيتان وهمما ندوة الأفلام الطويلة المستقلة والتي يشارك بها كلا من ( فيصل بالطيور ، جنى هاشم يماني، هيفاء المهري ، أيمن جمال ) ويديرها المخرج السعودي عبدالجليل ناصر .

وتقام كذلك ندوة برنامج مخيال الصحراء ويحضرها كلا من ( إبراهيم سرحان، محمد بنوة ، معاذ العوفي، سياف دشن ) ويدير الندوة المخرج السعودي محمد سلمان .

بجانب هذه الفعاليات تستمر فقرة مقهى الأفلام التي يقدمها المخرج محمد السلمان وضيوفه اليوم المخرجة مها الساعاتي والفنان يعقوب الفرحان .

وتبث جميع الفعاليات الخاصة المصاحبة للمهرجان في قناة المهرجان الخاصة على يوتيوب .