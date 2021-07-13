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إيلاف: طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة "البنت القوية"،وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

تم تصوير العمل الجديد في منزله بمنطقة زحلة مسقط رأسه، في إطار جلسة أصدقاء عفوية، وتقول كلماتها :

إذا انتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني

والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف

وإذا إنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي

شو بعمل بحالي.. مش معروف

إنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواتو

بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياتو

يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى

إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول

هالبنت القوية.. شو غيرت فيي

لهفتها وخوفا عليي.. مش معقول

يذكر أن كفوري أطلق أكثر من أغنية منفردة تباعاً خلال الأشهر الماضية بدءاً من إستشبهت فيكي، وأولاد الحرام، وبعترفلك، وإنتهاء ب "كلنا مننجر" شارة مسلسل: داون تاون التي حققت نجاحاً كبيراً.