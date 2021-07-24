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إيلاف: أحيا الفنان جورج وسّوف ليلة إستثنائية ضمن حفلات صيف جدة التي تقام في Jeddah Super Dome، في أول لقاء له مع جمهورة في المملكة العربية السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه.
لم يكن إستقباله لدى وصوله إلى مطار جدة إعتيادياً، حيث تجمهر المعجبون حول المطار لاستقباله والترحيب به، وأعرب الفنان السوري عن سعادته قائلاً "أنها لا توصف لتواجده في المملكة لأول مرة"، وقد غمره استقبال الحشود والمعجبون، وشكر شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها المستشار تركي آل الشيخ، لدعوته للمشاركة بحفلات صيف جدة.
🎥#فيديو | كلمة الفنان #جورج_وسوف @wassouf في المؤتمر الصحفي للإعلاميين وحديثه عن حفله الأول في #السعودية.— عكاظ (@OKAZ_online) July 23, 2021
📸أمل السعيد @amal222424
تابعوا تفاصيل الحفل على #سناب_عكاظ 👇🏻👇🏻https://t.co/D5ZOIRuKus#ان_تكون_اولا #هيئة_الترفيه #بنش_مارك@Turki_alalshikh @GEA_SA@Benchmark_ksa pic.twitter.com/HngPNAXBYE
لم يكن حفل الوسّوف حفلاً عادياً، حيث كانت أعداد الحشود خيالية فاقت كل التوقعات، زحفت للسهر معه والإستمتاع بأغانيه الطربية حتى ساعات الفجر الأولى.
🤩— Benchmark (@Benchmark_ksa) July 23, 2021
سلطان الطرب جورج وسوف على المسرح
لاول مرة في السعودية 💚🎶@wassouf
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه #جورج_وسوف_في_جدة pic.twitter.com/dDuSKPAwws
جورج🇸🇦❤️🤷🏻♂️🎶🔥 pic.twitter.com/yh6pKwzf8h— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 23, 2021
أبو وديع ... في #جدة... 😍🎶❤@wassouf @Turki_alalshikh @GEA_SA @JeddahNow @Benchmark_ksa @jeddahsuperdome pic.twitter.com/oihTODMPuh— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 23, 2021
📸 سلطان الطرب في ليلة استثنائية 🤩🎶— عـيشها (@Enjoy_Saudi) July 23, 2021
ضمن #حفلات_صيف_جدة #عيشها pic.twitter.com/RrHPto2ed9
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