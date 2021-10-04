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إيلاف: تنطلق في السابع من أكتوبر الجاري، اولى حلقات برنامج "هل تجرؤ" بنسخته المغاربية، بعد نجاح الموسم الأول بنسخته اللبنانية، وهو من انتاج شركة NR production لنبيل الرفاعي، وتحت إشراف المشرفة العامة على البرنامج الإعلامية رانيا الصياح، عبر قناة أخبار الآن.

وسيستضيف البرنامج في حلقته الأولى، الممثلة وعارضة الأزياء العالمية التونسية عزة سليمان، التي حصدت نجاحاً كبيراً في العديد من الأعمال التي قدمتها.

وتم اختيار الفنانة المغربية رجاء قصابني لتكون مقدمة للبرنامج في موسمه الثاني، والتي أعربت بدورها عن سعادتها في خوض هذه التجربة الجديدة.

و تجدر الإشارة إلى أن البرنامج سيستضيف نخبة من أبرز الشخصيات و ألمع نجوم البلدين.

و يهدف برنامج "هل تجرؤ" الذي يعتبر برنامجاً حوارياً، الى تقريب الجمهور حول كل ما يتعلق بتفاصيل الضيف العملية والشخصية، ويتشكل محتواه من 5 محاور، كل واحد منها مختلف عنالآخر، حيث يسعى من خلالها المقدم إلى طرح أسئلة تتخد طابعاً من الجرأة على الضيف.

ويشار إلى أنه تم تصوير حلقات تونس، مع عدد من الشخصيات التونسية الرائدة في شتى المجالات، وذلك في فندق غولدن قرطاج.

