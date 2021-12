قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف من القاهرة: يشارك فيلم شرف للمخرج سمير نصر في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك في الفترة ما بين 6 و15 ديسمبر، حيث ينافس في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية الطويلة على جائزة اليُسر الذهبي، بجانب جوائز الإخراج، والتأليف، والتمثيل.

يضم الفريق التمثيلي للفيلم 7 جنسيات عربية مختلفة، وهم تونس، الجزائر، مصر، فلسطين، لبنان، سوريا، ليبيا.

يتناول سمير نصر خلال الفيلم، صعوبة الحياة وراء القضبان من خلال قصة شرف، الشاب الذى يدخل السجن بعد جريمة دفاع عن النفس. فى رحلة شرف هذه اكتشافه لطبيعة شخصيته واكتشافه للمجتمع بأكمله من خلال عالم السجن.

وعن عمل الفيلم، صرّح المخرج سمير نصر "من خلال علاقة الصداقة التي تربطني بالكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، تعاوننا معًا في كتابة سيناريو الفيلم التى استغرقت منا عدة سنوات. حاولنا خلال هذا العمل أن نربط بين معرفة الأستاذ صنع الله بالتفاصيل وخبرته الواسعة بالحياة داخل السجن، و بين رؤيتى عن كيفية تكثيف هذه الرواية الملحمية في شكل سينمائي قوى ومحكم".

وعلّقت المنتجة سيلفانا سانتاماريا "لقد قام سمير نصر بابتكار فيلم مهم ورائع للسينما العربية، نحن نشعر بالفخر لتقديم من خلال فيلمنا "شرف" مواهب عربية جديدة إلى العالم، مواهب أثبتت نفسها الى جانب فريق عمل من المحترفين بالمنطقة العربية – سواء كانوا خلف أو أمام الكاميرا".

كما عبّر المنتج المشارك أدولف العسال عن احساسه: "أنا سعيد جدًا وفخور بكوني جزء من رحلة "شرف"، فقد تمكن سمير نصر من إخراج فيلم مبهر و رائع".

يقوم ببطولة فيلم شرف الممثلون أحمد المنيراوي، فادي أبى سمرة، خالد هويسة، رضا بوقديدة، توفيق البحري، سيناريو سمير نصر و صنع الله إبراهيم ، إخراج سمير نصر، وتولى إنتاج الفيلم شركات: Soilfilms Media (ألمانيا)، وZone Art Films (تونس)، Teamwerk.Die Filmproduktion (ألمانيا)، Neue Mediopolis (ألمانيا)، وقد حصل الفيلم على منحة من MFG Film Fund Baden-Württemberg, Francophonie Film Fund وSanad film fund، كما تواجد مشروع الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2019 كجزء من the Gap Financing Market of the Venice Production Bridge.

تُقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وتعرض باقة من أهم وأحدث الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، ذلك إلى جانب مختارات كلاسيكية لعمالقة الإخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. يُعتبر المهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم عن طريق بناء جسور التواصل، وتنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة، واستضافة باقة من الأنشطة والندوات وورش العمل.