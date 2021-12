قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تصدّر فيلم "كدمات وصدمات" (Bruised)، وهو أول عمل تتولّى "هالي بيري" إخراجه، المركز الأول الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، والمركز الثاني عالميًا.

وبمناسبة عرض أول أعمالها الإخراجية "Bruised" عالميًا على Netflix الأسبوع الماضي، تمّ الإعلان عن شراكة جديدة بينها وبين المنصة العملاقة، مع تصدّر الفيلم المرتبة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، والثانية في "قائمة أفضل 10 أفلام باللغة الإنجليزية". والمرتبة الأولى في 21 دولة، حيث تمّت مشاهدته 47.7 مليون ساعة في الأيام الخمسة الأولى من عرضه.

ويدور الفيلم حول لاعبة فنون قتالية مختلطة موصومة يتعيّن عليها أن تواجه نجمة فنون قتالية صاعدة أثناء رحلتها لتحسين حياتها لتُصبح أمًا أفضل لابنها.

عُرض الفيلم أول مرة في مهرجان "تورونتو" السينمائي 2020، وحصلت Netflix على حقوقه وتمّ عرضه على منصّة البث في 24 نوفمبر 2021. وضمن أعمالها المرتقبة، ستلعب "بيري" دور البطولة قريبًا في فيلم الخيال العلمي الملحمي MOONFALL لـ"رولاند إيميريش" لصالح Lionsgate. ويتتبّع فيلم MOONFALL قصّة ثلاثة أبطال غير متوقعين يخوضون مهمة أخيرة للفضاء في محاولة لإنقاذ العالم من الانقراض بعد قيام قوة غامضة بإخراج القمر عن مداره. سيُعرَض الفيلم في دور السينما في 4 فبراير 2022.

وخارج نطاق هذه الصفقة، ستلعب "بيري" دور البطولة في فيلمي Netflix الروائيين القادمين، الأول هو فيلم الخيال العلمي The Mothership للمؤلف والمُخرج "مات تشارمان"، والذي ستتولّى "بيري" مهام إنتاجه التنفيذي، إضافة إلى فيلم الحركة Our Man From Jersey إلى جانب "مارك والبيرغ".