إيلاف: طرحت فرقة ABBA الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة المبهجة "Little Things" ، والتي تمثل أول أغنية رسمية لفرقة البوب الشهيرة لعيد الميلاد.

تتبع الصورة المرئية الجميلة مجموعة من الأطفال الذين شرعوا في إنشاء عرض خاص بهم مستوحى من حفل ABBA Voyage.

من أجل العطاء خلال موسم الأعياد، ستتبرع ABBA بعائدات "Little Things" إلى صندوق حماية الطفل العالمي التابع لليونيسف، والذي يهدف إلى حماية الفتيات الصغيرات من العنف وتمكينهن.

"نعتقد أنه من المستحيل القضاء على الفقر بدون تمكين المرأة" ، تقول الفرقة في بيان. "لهذا السبب ندعم اليونيسف في حماية الفتيات من العنف الجنسي وتمكينهن من خلال الصندوق العالمي لحماية الطفل. لقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة بأغنيتنا "Chiquitita" والآن قررنا أن نقدم لليونيسف هدية عيد الميلاد على شكل أغنية ثانية: "Little Things" من ألبومنا "Voyage".

طرح Voyage في نوفمبر كأول البوم كامل للمجموعة منذ 40 عامًا. إحتل المركز الأول في المملكة المتحدة وحصل على ترشيح الفرقة لـ GRAMMY لأفضل رقم قياسي لهذا العام من خلال أغنية "I Still Have Faith in You".