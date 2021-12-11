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إيلاف من جدة: يصح أن يُطلَق على اليوم الخامس من أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوماً سينمائياً سعودياً خالصاً، فقد عُرضت فيه ثلاثة أفلام سعودية وهي ( كيان ) ( الأبطال ) ( تمزق )، إضافة لعرض الفيلمين عربيين التونسي ( غدوة ) والأردني (. بنات عبدالرحمن ) .

فيلم "كيان" تجربة طويلة أولى لحكيم جمعة

تدور أحداث فيلم “كيان” الروائي الطويل، حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي. وهو من بطولة سمر شِشة وأيمن مطهر، وإخراج حكيم جمعة. ولقد نال حكيم الثناء على تجربته الطويلة الأولى من أكثر من مخرج، بينهم المصري هشام فتحي .

"تمزق" فيلم سعودي بنفس هوليودي

فيلم ( تمزق ) وهو الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية من إخراج عمر جمجموم وبطولة بيلي زين وسمية رضا وفايز بن جريس .

يحكي قصة زوجين مابين الغربة والوطن يعانيان مشاكل إجتماعية ومشاكل فيما يخص الغربة.

وحضر الفيلم الناقدان المصري طارق الشناوي والسعودي فهد الاسطا، اللذان وصف الفيلم بأنه أكثر من جيد ومتقن تماماً من كل نواحيه، خاصةً لجهة الإثارة والغموض والرعب التي طغت على الأحداث بأداءٍ ممتع ومشوق للممثلين .

فيلم ( سكة طويلة )

الفيلم السعودي الثالث هو سكة طويلة والذي كان يحمل اسم ( الطريق 10) وتحول بعد ذلك لفيلم ( سكة طويلة ) من بطولة فاطمة بنوي والبراء عالم وإخراج عمر النعيم. وحضره إلى جانب أبطاله المنتج محمد حفظي.

يحكي عن مريم وناصر اللذان يسافران من الرياض إلى أبو ظبي لحضور حفل زفاف والدهما، لكن الرحلة تُلغى. فيقرران السفر برًا، فيصلح الوقت الذي يقضيانه معًا علاقتهما المتوترة منذ وفاة والدتهما. حيث يصارحا بعضهما بمشاعرهما تجاه والدهما المتسلط.. لكنها، يتعرضان فجأة للمطاردة من سائق غاضب فيجد الأخ وأخته نفسهما في سباق للنجاة بحياتهما.

"أبطال" بطولة أولى لياسر السقاف

الفيلم السعودي المشارك في قسم الجيل الجديد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، هو أبطال من إخراج مانويل كالفو وبطولة ياسر السقاف فاطمة بنوي وخالد الحربي الفيلم مقتبس من فيلم إسباني حاصل على جوائز للمخرج خافيير فيسر.

ويروي العمل خلال 90 دقيقة قصة خالد الذي يعمل مساعد مدرب في نادي الاتحاد، وهو أحد أندية الدرجة الممتازة في المملكة العربية السعودية. وفي يوم من الأيام، يقوده غروره خلال مباراة الدوري إلى المحكمة الرياضية، التي تفرض عليه عقوبة قاسية يترتب عليها إيقافه عن أداء عمله، بالإضافة إلى تعيينه مدرّباً لمجموعة رياضيين هواة من أصحاب الهمم «من ذوي الإعاقات الذهنية» الذين لم يلمسوا الكرة من قبل كفريق محترف. لكنه، ومن خلال علاقته بهم يعيش العديد من المواقف الكوميدية التي جمعته بهم. ولقد نال مخرج العمل وأبطاله تصفيقاً حاداً بعد نهاية العرض.

بنات عبدالرحمن ونجاح كبير في السعودية

استمرارا لإزدهار وتميز السينما الأردنية عرض الفيلم الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي ( بنات عبدالرحمن ) وهو من إخراج زيد أبو حمدان وبطولة فرح بسيسو صبا مبارك حنان الحلو.

ويحكي الفيلم عن أربع فتيات يمثلون أطياف المجتمع المختلفة. وهم يفقدون أباهم في يوم ولحظة ما. ومن هنا تبدأ الحكايا و تسفر عملية البحث عن أسرار دفينة، تزيد الأمور تعقيدًا وصعوبة.

الفيلم مليء بالمواقف الدرامية الكوميدية المثيرة مابين خوف ودموع وضحك. ولقد لاقى تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، بحيث ضجت صالة السينما بالتصفيق لابطاله على عدة مشاهد.



(بطلة فيلم "بنات عبدالرحمن" حنان الحلو )