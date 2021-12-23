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إيلاف: برغم اكتشافها لإعجاب زوجها بصديقتها المقيمة عندها في منزلها، إلا أن رضوى (تارا عماد) تفترض حسن نية زوجها، حتى أنها تقرر السفر لدواعي عملها تاركة إياه وحده مع صديقتها، فهل تخطط رضوى بفعلتها هذه ودون وعي منها لخيانة زوجها لها مع صديقتها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

في الوقت الذي يعاني فيه زوجها علي (شريف حافظ) من التعثر في عمله ككاتب، تتركه رضوى بضعة أيام وتسافر للعمل بالإسكندرية، ولا يجد أمامه سوى نورا (إنجي كيوان) صديقة زوجته للتعبير لها عن حالة الإحباط التي يمر بها، وتعاطفاً معه، تحاول نورا تشجيعه ومساعدته بكل الطرق، التي من بينها إعطائه حبوب مخدرة لتحفيزه على الإبداع، ليبدأ بالتودد لها ومحاولة مغازلتها، وهي البداية التي قد تنذر بخيانته لزوجته رضوى.

"ستات بيت المعادي" تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

والمسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. وبطولة كندة علوش، تارا عماد وإنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، إنجي كيوان، مريهان حسين، وشريف حافظ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي "موسى" مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، و"ضد الكسر" مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد. ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل "تحقيق" وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.

ومؤخراً انضمت تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي "الجواهرجي"، والذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

