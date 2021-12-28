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إيلاف: توفي مخرج فيلمي "دالاس بايرز كلوب" و"C.R.A.Z.Y." ومسلسل "بيغ ليتل لايز" الكندي جان مارك فاليه عن 58 عاماً، وفق ما أعلنت وكالته للتواصل والتسويق "هايف كومونيكيشن كوليكتف".

وكتبت الوكالة عبر انستغرام "أرقد بسلام جان مارك فاليه. العالم من دونك أقل أهمية".

ورُشّح فيلم "دالاس بايرز كلوب" (2013) لجوائز الأوسكار، وحاز ثلاثاً منها، بينها اثنان للممثلين ماثيو ماكونهي وجاريد ليتو. وهو يتناول قصة أميركي ذكوري وعنيف يكتشف أنه مصاب بمرض الإيدز ويبذل قصارى جهده لاستيراد أول العلاجات التي كانت محظورة في الولايات المتحدة، ويؤسس أول مجموعات المرضى.

ونال المخرج وهو من كيبيك الكندية أخيراً جائزة "إيمي" عن مسلسله "بيغ ليتل لايز" الذي عُرض عبر قناة HBO التلفزيونية، وقوبل إخراجه مسلسل "شارب اوبدجيكتس" بالاستحسان.

وتوفي فاليه بصورة مفاجئة في منزله الواقع قرب مدينة كيبيك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأعلنت قناة HBO أنّها "صُدمت بنبأ وفاته المفاجئة". وذكرت في بيان نشرته صحيفة "هوليوود ريبورتر" أنّ "جان مارك فاليه كان مخرجاً لامعاً وصاحب ضمير".

وقال المنتج المساعد لفاليه نايثان روس في بيان "جان مارك راهن على الأصالة عبر إنجازه الأعمال بطريقة مختلفة"، مضيفاً "سنفتقد المايسترو، لكن المطمئن هو أنّ جمال أسلوبه وعظمة عمله باقيان إلى الأبد".