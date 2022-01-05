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إيلاف: طرحت الفنانة منال موسى نجمة برنامج "أراب آيدول" الأغنية الفلسطينية "هدي يا بحر" للراحل الشهير بـ"أبوعرب" بتوزيع موسيقي جديد مع المحافظة على أصالة اللحن والكلمات. تعاونت في توزيعها مع الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور، وطرحتها عبر قناة "تا فا تي في ميوزيك" على اليوتيوب، ضمن فيديو ممنتج تضمن صور جديدة لمنال بالثوب الفلسطيني.

وكان قد كتب ولحن أغنية "هدي يا بحر" أبو عرب نفسه، وتعد من أشهر الأغنيات الذي قدمها خلال مسيرته.



