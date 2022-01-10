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إيلاف: أثارت عارضة الأزياء التونسية حنان العش ضجّة واسعة بإدعائها أن بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحرش بها ولكنها تجاهلته.

وفي حوار تلفزيوني ببرنامج "فكرة سامي" على قناة "الحوار" التونسية، قالت العش إن رونالدو أرسل لها رسائل عدة عبر تطبيق "واتساب"، لكنّها رفضت الرد عليه، مضيفة: "بعدها راسلني عبر تطبيق (أنستغرام) وحصل على رقمي من أحد الأصدقاء واتصل بي".

وتداول رواد موقعي "تويتر" و"فيسبوك" فيديو الحلقة عبر حساباتهم، مصحوباً بتعليقات ساخرة، مكذبين الواقعة.

وأكدوا أن عارضة الأزياء تبحث عن شهرة عن طريق الزج باسم اللاعب العالمي في حياتها.

وبعد موجة السخرية، نشرت العش مقطعاً مصوراً يظهر أن اللاعب يتابعها عبر حسابها على "الأنستغرام" كدليل على صحة ادعاءاتها.

وبعد ساعات من الأزمة خرجت حنان العش بتصريحات لراديو موزاييك التونسي، قالت فيها: "ملاّ عين كليتها [تعرّضت للحسد] بعد الحكاية.. أنا أتواجد حاليا خارج أرض الوطن وفي الحجر الصحي بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا''.

وأضافت: "التوانسة عندهم ضمار [قلة ثقة] استثنائي وكل حاجة هبطت ضحكتني برشا وقعدت نضحك على روحي".

وأضافت أنها لم تتعمد تسريب المعلومة ولو أرادت 'افتعال البوز' لقامت بنشر المعلومة منذ 2018، وفق تعبيرها، قائلة إنها كانت مضطرة للدفاع عن نفسها مع 'الباباراتزي'.

وتابعت ''أنا وكريستيانو لم نلتق سابقاً، وأتلقى العديد من الرسائل من لاعبي كرة القدم على انستغرام..''

حنان العش عارضة أزياء تونسية، يتابعها عبر حسابها على "الإنستغرام"، 477 ألف شخص.

