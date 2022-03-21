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إيلاف: وقع إختيار مبادرة "شارع أليف" على الممثلة المصرية ناهد السباعي، لتكون سفيرة لهم في أول مؤتمر يستهدف التوعية بحقوق الحيوان، وتقديم مشروع قانون "رعاية وحماية الحيوان في مصر".

وحضر مؤتمر إطلاق الحملة الأولى للمبادرة عدد كبير من الشخصيات العامة ورموز السياسة والفن في مصر.

افتتح المؤتمر الإعلامي حسام الأمير موضحًا أن تزامنًا مع تخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني يجب التحدث عن حقوق الحيوان وليس الإنسان فقط وهو ما تدعو له جميع الأديان السماوية ويدعمه حزب العدل في مبادرة شارع أليف، بينما أعربت الفنانة ناهد السباعي التي تم تعيينها سفيرًا للحملة، عن سعادتها بهذا الاختيارها، لأنها كانت تبحث دائمًا عن طريقة يتم بها الرفق بالحيوانات وتعليم الأطفال كيفية التعامل معهم، وأكدت على أهمية تربية وتعليم النشء على الرفق بالحيوان وحسن التعامل مع تلك الكائنات، مؤكدة على أنها ستدعم المبادرة بكافة الطرق.

من جانبها أكدت زينة عصام منسق حملة شارع أليف، على أن المبادرة تهدف إلى وقف قتل الحيوانات والعنف ضدهم وتربية الأطفال على التعامل الصحيح مع شريكهم في الحياة وهم الحيوانات للحفاظ على التوازن البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم العلاقة بين الإنسان والكائنات الحية الأخرى، خاصة في ظل العنف ضد الحيوانات والذي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة إذ يتم سنويًا قتل ما لا يقل عن 500 ألف حيوان بدون ذنب مما يخالف الأديان والإنسانية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "زينة" أن حملة شارع أليف تهدف إلى خلق مستقبل رحيم من أجل الحيوان والتعريف بواجب الإنسان نحو الحيوانات، للحفاظ على استقرار النظام الأيكولوجي، ومن ثم تغيير وجهة النظر السائدة بوحشية الحيوانات، ونبذ العنف تجاه الحيوان، وتشجيع الجهات المعنية بحقوق الحيوان، لتفعيل وتعزيز دورها من خلال تقديم المساعدة والإشراف والمتابعة، ذلك فضلًا عن تشجيع سن القوانين الرادعة للعنف ضد الحيوان".

