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إيلاف: بعد غياب فترة سنة تقريباً عن الساحة الغنائية، يعود الفنان مايك ماسي بأغنية مختلفة عما اعتدنا عليه من إصداراته الفنية، فلأوّل مرّة يغني باللهجة الجزائرية، إذ اختار إعادة توزيع أغنية 'حرّمت بك نعاسي' من الإرث الجزائري الأندلسي.

التوزيع الموسيقى يتميز بأصواتٍ الكترونية النزعة، وهذا يخرج مايك ماسي عن مؤلفاته الكلاسيكية الاعتيادية.

وبإطلالة مختلفة في كليب يمزج التصوير الرقمي والإخراج الفيديوغرافي الاختباري، يظهر ماسي بدموع من مكياج.وثيابٍ فضفاضة عربية التلوين.



يشار بالذكر أن الكليب من اخراج مايك ماسي ، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها ماسي بإخراج كليباته مثل أغنية "Manni Lwaheed" وغيرها.