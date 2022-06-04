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إيلاف من الظهران: بدأت العروض السينمائية لمسابقة الأفلام السعودية بأكثر من 15 عرض سينمائي قصير ووثائقي بينها 10 أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية وهي (نور شمس – رقم هاتف قديم- عثمان- اندماج- نافذة على الحياة – دراعة - أرجيحة) إضافة لثلاث أفلام خليجية وهي "الوحش" و "وسط المسافة" من الإمارات و "عروس البحر" من البحرين .

"عثمان " عاشق المانجا والمهووس بالأسود

على الرغم من صغر سنه إلأ أن المصور والمخرج السينمائي خالد زيدان يملك خبرة جيدة وهو الذي سبق أن نال عدد من الجوائز عن فيلميه (حواس) وفيلم (طوق نجاة) .هذه المرة يقدم لنا فيلمه الجديد (عثمان) ومن مسقط رأسه في جازان جنوب السعودية.

الفيلم يحكي قصة عثمان رجل الأمن (سكيورتي) لمستشفى حكومي يعيش حياة هادئة برفقة صديقه فهد مابين العمل فالمطعم فمشاهدة الوثائقيات عن عالم الحيوانات والأسود.

حياة جميلة ولا يريد حتى تغييرها وتغيير نمطها وتطويرها تلك التي يعيشها عثمان، عمل مريح وعلاقة جيدة مع زملائه بالعمل، يرى نفسه رجل الأمن الند بالند لجميع الأطباء ويراهم زملاء له يسمع أغاني لنينا سيمون وعلى الرغم من ضعف حالته المادية لديه حساسية عالية بالتبرع اليومي لشحاذة يقابلها يوميا في طريقه لمنزله ..

مهد لنا خالد زيدان وكاتب الفيلم عبدالعزيز العيسى معرفة الشخصية وتفاصيلها ودوافعها بشكل رائع بأكثر من مشهد وبأكثر من تفصيلة والجميل أن هذا التفاصيل بصرية وليست مسموعة يرافقها تصوير مميز وكادرات سينمائية غاية بالجمال.

وكم كان اختيار المسرحي احمد يعقوب خيارا ً رائعاً وذكياً اضافة لاختيار الفنان شجاع نشاط مشاركا ً في البطولة، الممثل الذي بات وجوده في أي عمل هو إضافة لتميزه ولتطوره الدائم ولعدم نمطيته فقدم قائد سيارة ( السطحة ) بشكل ساخر ورائع جداً وبمعرفة كل تفاصيل العاملين في هذه المهنة.

التحولات التي مر بها بطل العمل وردة فعله تجاه هذه التحولات والتحديات التي واجهها كانت لحظات الذروة في هذا الفيلم ومع كل ماتعرض له في النهاية هو سعيد ومستمر في روتين حياته الذي يحبه حريصا ً على اقتناء ملصقات الأسود ومستمتعاً بالإستماع للعظيمة نينا سيمون وأغنيتها "Feeling good".

ختاماً فيلم عثمان تجربة سينمائية مميزة ً وكانت أفضل بداية لمسابقات المسابقة الرسمية بعد خيبة أمل الجمهور بفيلم الافتتاح "رقم هاتف قديم".

"اندماج" والتنافس والندية بين الجنسين

من الأفلام المشاركة في المسابقة الرئيسية كان فيلم "اندماج" للمخرج مجيد سعود وهو من بطولة الممثل السعودي عبدالله أحمد، والممثلة زارا البلوشي، تدور أحداثه في إحدى الشركات حينما يتم دمج قسم رجالي بقسم نسائي، وكنتيجة لذلك نرى كيف يواجه أحمد هذا الاندماج الذي يسبب الكثير من الالتباس والتضارب في المصالح.

الفيلم يعكس واقعاً حقيقياً في ظل الإنفتاح الذي تعيشه السعودية حالياً ويعكس واقع الدعم من جميع الأصعدة للمرأة في دخول سوق العمل والمنافسة الشديدة بين الجنسين، حوار حاد تم تقديمه بإتقان شديد من قبل أبطال العمل يعكس التوتر الحاصل حاليا في العديد من الأماكن التنافسية.

فكرة فيلم "اندماج" ممتازه وذكية مصحوبة بأداء تمثيلي جيد خصوصاً من الفنان عبدالله أحمد وكان المفترض وجوده في المسابقة الرئيسية لمهرجان الأفلام.

"أرجيحة" تجربة غنائية موسيقية

فكرة تقديم فيلم غنائي سعودي فكرة حالمة جدا ً ويصعب حتى التفكير بها فما بالك بالعمل على ذلك، لكن المخرجة الشابة رنيم المهندس استطاعت تقديم عمل غنائي خيالي عن علاقة مابين فتاة ووالدها الغائب الحاضر.

اللافت أن هذه الأفلام الغنائية تكون عادة حول مواضيع مبهجة سعيدة وحالمة ولكن ليست لمواضيع انسانية حزينة، كفراق أحد أفراد الأسرة، وهنا كان التحدي في إظهار فيلم غنائي عن قضية حزينة تتناول علاقة فتاة تحاول تجاوز غياب والدها.

الفيلم تجربة تستحق الإحترام والمراجعة قدمتها رنيم المهندس وهي التي درست في جامعة نيويرك بتخصص كتابة موسيقى الأفلام والمسرحيات الموسيقية وتنبئنا بمولد مخرجة ينتظر منها العديد من الأعمال المميزة في قادم الأيام .

ويحسب لها اختيار بطلة الفيلم الطفلة لين السريحي بأداء تمثيلي مميز وصوت غنائي جميل ويعد اكتشاف مهم جداً لمستقبل السينما السعودية.