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إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح أغنيتها المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "إنت عود" عبر المحطات اللبنانية والفضائيات العربية، بالإضافة لقناتها الخاصة على اليوتيوب.

وقد ظهرت ملاح في هذا العمل المصور بعفويتها المعتادة، وبصورة رومانسية وقدرة على التعبير من خلال النظرة والحركة العاطفية التي ترافقت مع الكلمة والموسيقى.



وكانت الأغنية قد أخذت صدى كبيراً عند متابعي جوانا ملاح, وتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي.

يذكر أن أغنية "إنت عود" من كلمات وألحان جوانا ملاح, وإخراج عمر الشوك.



تقول كلماتها:

"يا عمري إنت/ يا روحي إنت/ يا قلبي إنت/ إنت كلي أنا

إنت عود إنت عنبر/ إنت مسك وانت سكر

يا حبي مالوش حدود/ إنت الغالي يا كل الوجود

إنت النور يا نور العيون/ أنا شايفة إني ملكت الكون

إنت عود وأنت عنبر/ إنت مسك وأنت سكر

يا قلبي إنت دنيتي/ وأنت فرّحت وحدتي

أنا عايشة كل الحنان/ أنا حاسّه كل الأمان

إنت عود وأنت عنبر/ إنت مسك وأنت سكر

لمشاهدة الفيديو كليب اضغط على الرابط التالي:

