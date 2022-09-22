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إيلاف من القاهرة: أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان سيهتم في المرحلة المقبلة بترميم الأفلام الكلاسيكية المصرية وإعادة تقديمها للجمهور.

وأشار "فهمي" إلى أن الدورة الـ 44 المنتظر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، ستشهد ترميم فيلمين الأول هو فيلم "يوميات نائب في الأرياف" للمخرج توفيق صالح، والذي تم إنتاجه عام 1969، والثاني هو "أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق، والذي تم عرضه عام 1972.

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة، أن ترميم الفيلمين سيتم بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، التي ستقوم بدورها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعملية الترميم.

في نفس السياق، كان الفنان حسين فهمي، قد صرح من خلال القناة الرسمية لمهرجان القاهرة على موقع "يوتيوب"، بتفاصيل ترميم الأفلام والسبب الذي دفعه للتحمس لهذه الخطوة، حيث قال إن السينما المصرية عريقة ولها تاريخ كبير صنعه مخرجين وكُتاب وممثلين عظماء قدموا الكثيرا على مدار سنوات عملهم الفنية، مضيفا: "منقدرش ننسى المجهود اللي بيتم في المعامل وغرف المونتاج والاستوديوهات لتصميم الديكورات والملابس.

تابع "فهمي" أن الكاميرات السينمائية التي استخدمت في السينما المصرية تؤكد عراقة الصناعة في مصر، وهو ما أوحى له بفكرة الترميم، إذ يوجد الكثير من كلاسكيات السينما المصرية التي لم تعرض للمشاهد الحديث ولا يوجد مجال آخر لعرضها إلا بترميمها وإعادة رونقها من جديد، لافتا إلى أن المهرجان سيبدأ بترميم فيلمي "يوميات نائب في الأرياف"، و"أغنية على الممر".

ولفت رئيس المهرجان أنه يسعى لأن يكون ترميم الأفلام القيمة هو تقليداً سنويا يتم كل دورة جديدة، وذلك لتكون هذه الأعمال العظيمة في الذاكرة باستمرار.