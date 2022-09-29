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إيلاف: لفتت أنجلينا جولي الانتباه إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تدعى مهسا أميني.

توفيت أميني في 16 سبتمبر في إيران بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في البلاد بزعم ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض. واندلعت المظاهرات عقب وفاة أميني، وشهدت الاضطرابات المستمرة قيام النساء بحرق حجابهن أو قص شعرهن احتجاجا على ذلك.

نشرت الفائزة بجائزة الأوسكار ، الأربعاء، عدة صور التقطت في شوارع إيران عبر حسابها على الإنستغرام ، لنشر الوعي حول ما يحدث هناك.



وكتبت جولي في تعليقها: "احتراماً لنساء إيران لشجاعتهن ولحس التحدي، ولعدم الخوف". "لكل اللواتي نجين وقاومن لعقود ، من نزلوا إلى الشوارع اليوم ، ومهسا أميني وكل الشباب الإيرانيين أمثالها".

وتابعت جولي البالغة من العمر 47 عاماً: "لا تحتاج النساء إلى مراقبة أخلاقهن ، أو إعادة تثقيف عقولهن ، أو التحكم في أجسادهن. إنهن بحاجة إلى الحرية في العيش والتنفس دون عنف أو تهديدات". "إلى نساء إيران ، نراكم".

في المنشور ، أدرجت جولي أيضًا بيانًا أوضح بإيجاز الصراع الدائر في البلاد.

وجاء فيه "الاحتجاجات في إيران في ليلتها الثانية عشرة على التوالي". واضافت "بدأوا ردا على وفاة مهسا اميني البالغة من العمر 22 عاما اثناء احتجازها لدى شرطة الاخلاق".