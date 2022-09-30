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إيلاف: إنضمّ مُغنّي الراب المغربيّ يوسف مدود وإسمه الفنيّ 777YM إلى Universal Music MENA، وأطلق أغنيته الجديدة مع الشركة بعنوان "خليني بوحدي"، باللهجة المغربيّة، وتحمل مزيجاً من موسيقى الهيب هوب والـRnB والراي الكلاسيكيّ والموسيقى المغربيّة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع 777YM، أمّا الماسترينغ فلـWest.

وعن الأغنية قال 777YM :" هي نابعة من تجربة شخصيّة، وتُجسّد فترة من حياتي كنت فيها بعيداً ولأوّل مرّة عن أهلي وعن وطني. إختبرت خلال هذه المرحلة شعور الوحدة والإبتعاد عن الناس وعدم السعي وراء صداقات جديدة".

وتابع:"هذا العمل ولد بعد فترة كنت فيها بعيداً عن الموسيقى، لكنّي كنت دائماً أعمل جاهداً على تطوير ذاتي وقدراتي سواء في الـBeatmaking أو في الغناء بأنماط مُختلفة وجديدة، لكن لا شكّ أنّني سأحافظ على هويّتي الفنيّة من خلال المزج بين الموسيقى العربيّة والهيب هوب والإيقاعات الشرقية".

وختم 777YM قائلاً:"أنا فخور بكلّ الأعمال التي سبق وقدّمتها، واليوم أنا سعيد جداً ومُتحمّس كثيراً لإنضمامي إلى شركة Universal Music MENA ولا شكّ أنّ الأعمال المُقبلة ستكون أفضل".

يُذكر أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في كازابلانكا تحت إدارة المُخرج Ayoub Seffat من خلال مشهديّة تعكس جوّ الأغنية وتُظهر الجانبين المُختلفين من شخصيّة 777YM.

تجدر الإشارة أن يوسف مدود المعروف بـ777YM فنّان شاب مُتعدّد المواهب وُلد في كازابلانكا ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو لطالما كان لديه شغفاً كبيراً بثقافة بلده التي يُترجمها دائماً في فنّه وأغنياته.