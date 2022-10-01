قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تسبب مشهد يجمع الفنانتين يسرا ونيللي كريم بأزمة سير على كورنيش النيل بمنطقة العجوزة في القاهرة أثناء تصوير مسلسل "روز وليلى" وهو من تأليف البريطاني كريس كول وإخراج البريطاني أدريان شيرجول، والمقرر عرضه على أحد المنصات في نوفمبر المقبل.

المشهد كان يصور داخل أحد العوامات المتواجدة على كورنيش النيل في العجوزة وعلى الرغم من تأخر الوقت إلا أن الناس تجمهرت حول النجمتين مما تسبب في أزمة وأربك التصوير أيضا، وقد تطلب الأمر جهدا كبيرا للانتهاء من التصوير مع الفجر.