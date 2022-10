قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: توفي روبي كولتراين عن عمر 72 عاماً، الممثل الذي أدى دور حارس اللعبة المحبوب "هاغريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر ، يوم الجمعة ، وفقًا لوكيله سكوت هندرسون.

وفي أرشيف الممثل الاسكتلندي المولد، المسلسل البريطاني "Cracker"، ومن أفلام جيمس بوند "GoldenEye"، و "The World Is Not Enough".

ولم ترد على الفور تفاصيل عن سبب الوفاة.

قبل أن يصل كولتران إلى الشهرة العالمية بدور هاغريد الملتحي، صقل مهاراته الكوميدية على خشبة المسرح.

في الثمانينيات ، ظهر في سلسلة رسومات قصيرة العمر بعنوان "الفريسكو" جنبًا إلى جنب هيو لوري وستيفن فراي وإيما طومسون.

يوم الجمعة ، نعى ستيفن فراي شريكه السابق ببيان نشر على تويتر قال فيه: "قابلت روبي كولتراين لأول مرة منذ حوالي 40 عامًا بالضبط. شعرت بالرهبة / الرعب / الحب في نفس الوقت... وأضاف: "الوداع أيها الرجل العجوز".

اجتمع كولتران مجددًا مع طومسون في المسلسل الدرامي المكون من ستة أجزاء "توتي فروتي" ، والذي نال عنه أول ترشيح لجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل.

كان فوزه الأول في المسلسل التلفزيوني "Cracker" في التسعينيات. استمرت تلك السلسلة ، وهي دراما عن الجريمة ، لمدة ثلاثة مواسم من 1993 إلى 1995 ، مع عرضين خاصين لاحقين.

كان دور هاغريد ، شخصية نصف عملاقة ونصف إنسانية ، دورًا طبيعيًا لكولتران. كان يعرف كتب هاري بوتر وأحبها لأنه قرأها لأطفاله، كما يتذكر في إحدى المقابلات.

"إذا كنت ممثلًا ، عليك أن تجيد تقليد الأصوات. الأطفال يتوقعون ذلك. قال مازحاً.

لكن أدائه هو الذي جلب القلب والإنسانية إلى هذا الدور - نصف عملاق لطيف حرفياً - علقت شخصيته مع الجماهير.

ظهر كولتران في برنامج HBO Max الخاص "الذكرى السنوية العشرين لهاري بوتر: العودة إلى هوغورتس" ، واستذكر الوقت الذي قضاه في الأفلام وتأثير هاغريد على جمهور السلسلة: "كل شخص في العالم يرغب بوجود رجل كبير ، ضخم ، قوي ، جيد إلى جانبهم ، بهذه البساطة. وأضاف: "من الواضح أن هاغريد كان دائمًا الرجل الطيب ، أليس كذلك؟"

خلف كولترين ولدين سبنسر وأليس، ووالدتهم رونا جيميل وشقيقته آني راي ، وفقًا لبيان صادر عن وكيله في المملكة المتحدة ، بليندا رايت.