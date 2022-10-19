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إيلاف: كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، التطورات الجديدة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وخضوعها للعلاج الإلزامي.

وقال كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي"، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالمطربة أنغام استمر أكثر من ساعة، لبحث كيفية دعم شيرين.

وأضاف أن قرار النيابة العامة بمنع الزيارات عن شيرين حتى انتهاء التحقيقات، وقف حائلا ضد الزيارة التي كان من المزمع القيام بها للفنانة المصرية، للاطمئنان على حالتها.

وتابع مصطفى كامل: "شيرين حالها يقهر أي حد، وأنا زعلان عليها، ومجلس النقابة في ظهرها إحنا تحت أمرها".

أسرة شيرين عبدالوهاب تصدر بيانا عاجلا بشأن أزمتها

أصدرت أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً طلبت فيه من وسائل الإعلاميين عدم نشر أي أخبار أو تصريحات بشأن الأزمة، التزاماً بقرار النيابة العامة المصرية، موجهة الشكر لهم على دعمهم لها.

محامي شيرين عبدالوهاب يتنازل عن بلاغه ضد شقيقها

كانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، في بيان، تلقيها بلاغا من محامي شيرين، يفيد بتهجم شقيقها وآخرين عليها، واصطحابهـا عنوة إلى أحـد مستشفيات الصحة النفسية لإجبارها على تلقي العلاج.

وأوضحت النيابة أنها سألت مديرَ عام المستشفى والمدير الفني الطبي به، وتناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وأهابت النيابة بالكافة الالتزام بما تعلنه من بيانات رسمية.