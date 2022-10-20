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إيلاف: تحدثت دوقة ساسكس عن الثورة التي تقودها نساء وفتيات صغيرات في إيران خلال حدث سبوتيفاي في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء الماضي.

في حدث بعنوان "Women @ Spotify" ارتدت دوقة ساسكس ، 41 عامًا ، قميصًا أسود يحمل عبارة "نساء ، حياة ، حرية" مكتوبة بالفارسية للفت الانتباه إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

حضرت ميغان الحدث إلى جانب ماندانا دياني ، رئيسة مؤسسة Archewell الخيرية، وهي المنظمة التي أسستها ماركل برفقة زوجها الأمير هاري، بالإضافة الى نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات العالمية ، أشلي مومتاهيني ، وكلاهما من أصول إيرانية.

ونُشرت الصورة على صفحة ماندانا دياني على "الإستغرام"، حيث توسطت ميغان كل من ماندانا وآشلي.



وقد ارفقت ماندانا الصورة بالتعليق التالي: "النساء. الحياة. الحرية. تلقينا الدعم بأشكال مختلفة خلال الشهر الماضي منذ وفاة مهسا أميني. أنا ممتنة جداً للعمل مع نساء رائعات مثل ميغان وزميلتي الإيرانية آشلي ممتاهيني، فيما نواصل تسليط الضوء على شجاعة النساء والفتيات في الخطوط الأمامية لإحدى أهم الحركات النسوية في حياتنا".

وتابعت: "في هذه المناسبة، تحدثت ميغان عن الثورة التي تقودها النساء والفتيات الصغيرات في إيران، والشجاعة التي يظهرنها كل يوم، وقيادتهن ودعوتهن للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية: النساء، والحياة، والحرية. بصفتي امرأة إيرانية تركت وطنها سعياً وراء هذه الحريات بالذات، أنا ممتنة جداً لمثابرتها في الدفاع عن النساء بجميع أنحاء العالم. إنه يوم فخر بمنظمة Archewell وخاصة بالنسبة لي ولآشلي ممتاهيني".

توفيت مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الآداب الإيرانية بزعم ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض.

إندلعت المظاهرات بعد وفاتها ، وشهدت البلاد اضطرابات متعددة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك قيام النساء بحرق حجابهن أو قص شعرهن احتجاجًا.