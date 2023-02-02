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إيلاف من الرياض: تشارك شركة CineWaves Films في فعاليات سوق مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة٬ حيث تمثل الشركة المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ المهرجان من خلال التواجد بجناح خاص لتسويق أكبر مكتبة للأفلام السعودية تملك حقوقها الشركة٬ هذا بالإضافة إلى اختيار سوق المهرجان رسمياً لفيلمين سعوديين توزعهما الشركة٬ من بين أكثر من ٨٠٠٠ فيلم تقدمت للمشاركة في السوق من جميع أنحاء العالم.

فيصل بالطيور: نهدف إلى تمثيل الأفلام السعودية في المهرجانات والأسواق السينمائية العالمية

علق على ذلك المنتج والمخرج فيصل بالطيور مؤسس CineWaves Films "علاوةً على اهتمامنا بالأفلام الطويلة والمشاركة في أكبر المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان لعدة مرات، فنحن نهتم أيضاً بالأفلام القصيرة، وهذا هو أحد أهم الأسباب في مشاركتنا في هذا المهرجان العريق. حيث نسعى من خلال التواجد في سوق المهرجان إلى تمثيل السينما السعودية في الأسواق الدولية والترويج لها٬ وهذا عبر التفاعل مع صُناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم بالمشاركة في الاجتماعات والعروض وفعاليات السوق المختلفة٬ هذا بدوره سيروج للسينما السعودية ويؤسس لشراكات مع جهات دولية٬ وهذا يتماشى مع الطفرة الحاصلة في المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة العربية السعودية٬ الذي تقوده وزارة الثقافة وهيئة الأفلام".



( عثمان ) و( أنا وعيدروس) ممثلان للسعودية في المهرجان

المشروعان اللذان تشارك بهما CineWaves Films في سوق المهرجان هما أنا وعيدروس للمخرجة سارة بالغنيم وعثمان للمخرج خالد زيدان.

"أنا وعيدروس" فيلم يقدم قصة في بداية الألفية عن شابة متمردة تحاول التخلص من سائق أسرتها المرافق لها بينما تتسلل للالتقاء بحبيبها.

ويحكي "عثمان" قصة حارس مستشفى عام، يعيش حياته بهدوء مع ابن عمه فهد، لكن تتغير الأحداث بشكل يوقظ عثمان من سباته العميق ويجبره على مواجهة الواقع.

سارة بالغنيم مخرجة سعودية مُقيمة بين الرياض ونيويورك تدرس حالياً الإخراج والكتابة في جامعة نيويورك. أنتجت سارة مؤخراً فيلم Sweet Refuge بطولة ليث نخلة والفائز بجائزة DGA Student Award. مشروع فيلمها الأحدث أنا و عيدروس فاز بجائزة Wasserman العام الماضي.

خالد زيدان مخرج سعودي يهتم بالتوثيق الروائي والتصوير السينمائي، ومؤسس مشارك لشركة "برايت فريم برودكشن". حصل خالد على العديد من الجوائز الدولية والمحلية، بما في ذلك جوائز من مهرجان فاستيجوس الدولي، ومهرجان أفلام السعودية، وجائزة جازان للتميز والإبداع.

