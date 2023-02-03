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إيلاف: أشعلت الفنانة اللبنانية لما شريف مسرح "دبي بيتس" في ليلته الرابعة التي أقيمت فعاليته بنسخته العاشرة على مسرح اتصالات MOTB بتنظيم من MBC وبالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق.

شريف النابضة بالحياة خلقت اجواء تفاعلية على المسرح مع الجمهور من خلال الأغنيات التي قدمتها وخصوصا "يما انا اللي ريدو" و "عالعين موليتين" وغيرها من الأغنيات الخاصة بها. وفيما سمحت لاحد المعجبين بها باعتلاء المسرح ومشاركتها الدبكة، اقتربت في خلال وصلتها الفنية من الجمهور الحاضر بناء على طلبه والتقطت معه الصور التذكارية.

الحفل الذي تكلل بالنجاح تم تداول مقاطع مصورة منه من المعجبين بشريف والتي اعادت نشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

