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إيلاف: قصص الانفصال بين الزوجين، تطرحها الدراما الاجتماعية الخليجية "منطقة آمنة"، من كتابة محمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي.

يتناول العمل قصص الانفصال بين الزوجين ضمن حكايات تم اختيارها بعناية بعد البحث والتحري في منطقة الخليج حسب المسببات، وعند دراستها وجدنا في أكثر القصص تلك الحالات المنتشرة التي تلامس المجتمع الخليجي.

إنطلقت يوم الأحد الماضي أول قصص العمل بعنوان "خلف الشاشة" من بطولة علي كاكولي وإيمان الحسيني في خمس حلقات، وتجمع قصة اختفاء كل من سماح وعبد الله التركماني. ويطل في قصة "حد فاصل" كل من علي الحسيني وشوق الهادي. أما قصة "فحص طبي"، فتجمع كل من أسمهان توفيق، فيصل العميري، حصة النبهان، مي البلوشي وبلال الشامي.

يُعرض مسلسل "منطقة آمنة" على MBC1، من الأحد إلى الخميس 3 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وعلى شاهد بدون اشتراك قبل الشاشة بـ 24 ساعة.

